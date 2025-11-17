ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ 'ਦਿ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਨ' ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਦਾਕਾਰ ਜੈਦੀਪ ਅਹਲਾਵਤ ਨੇ ਹਾਂ, ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਟਾਰ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ

ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ 'ਦਿ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਨ' ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਦਾਕਾਰ ਜੈਦੀਪ ਅਹਲਾਵਤ ਨੇ ਹਾਂ, ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਟਾਰ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ
'ਦਿ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਨ' ਜਲਦੀ ਹੀ OTT 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜੈਦੀਪ ਅਹਲਾਵਤ ਨੇ ਇਸ ਲੜੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Published : November 17, 2025 at 2:38 PM IST
ਮੁੰਬਈ: ਅਦਾਕਾਰ ਜੈਦੀਪ ਅਹਲਾਵਤ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਿੰਦੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਝਿਜਕ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਰਾਹੀਂ 'ਅਦਾਕਾਰ' ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਸਲ ਅਰਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। 'ਗੈਂਗਸ ਆਫ ਵਾਸੇਪੁਰ' ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਰਾਜ਼ੀ' ਵਿੱਚ ਖਲਨਾਇਕ ਦੇ ਸੂਖਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ 'ਪਾਤਾਲ ਲੋਕ' ਵਿੱਚ ਹਤੀਰਾਮ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਡੂੰਘੀ, ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 'ਕਾਲੀ', 'ਲਸਟ ਸਟੋਰੀਜ਼ 2', 'ਕਮਾਂਡੋ', 'ਏ ਕਲਾਸੀਕੇਟ' ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਹੁਪੱਖੀਤਾ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ 'ਦਿ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਨ ਸੀਜ਼ਨ 3' ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੀਰਤੀਕੁਮਾਰ ਕਦਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ: 'ਦਿ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਨ' ਸੀਜ਼ਨ 3 ਵਿੱਚ ਰੁਕਮਾ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ?
ਜੈਦੀਪ ਅਹਲਾਵਤ: ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਨੀਂਹ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਲਗਭਗ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਸਦੇ ਪਿਛੋਕੜ, ਉਸਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ, ਉਸਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਮਝਿਆ।
ਸਫਲ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਅਜਿਹੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਆਕਰਸ਼ਣ ਸੀ। ਰੁਕਮਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਤਿਵਾੜੀ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਮਨੋਜ ਬਾਜਪਾਈ ਵਰਗੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਅਦਾਕਾਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ 'ਨਹੀਂ' ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਮੇਰੇ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਦੇ ਸਮੇਂ ਮੇਰਾ ਅੱਧਾ ਧਿਆਨ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ 'ਤੇ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਲਗਭਗ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ।
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ: ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਮੀਦਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ?
ਜੈਦੀਪ ਅਹਲਾਵਤ: ਹਾਂ, ਜ਼ਰੂਰ...ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਸੀਜ਼ਨ ਇੰਨੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਡਰ, ਉਤਸੁਕਤਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤਣਾਅ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ੋਅ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕ ਇਸਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਤੁਲਨਾਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ,"ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਹਤਰ ਸੀ", "ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਊਰਜਾ ਸੀ"... ਇਹ ਤੁਲਨਾਵਾਂ ਅਟੱਲ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਹੈ।
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ: ਤੁਸੀਂ ਹਮਲਾਵਰ, ਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਮਨੋਜ ਬਾਜਪਾਈ ਨਾਲ ਸਮੀਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ?
ਜੈਦੀਪ ਅਹਿਲਾਵਤ: ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਲਾਕਾਰ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦਬਾਅ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖਿਡਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਇਹ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ ਮੈਸੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਖੇਡਣ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਖਿਡਾਰੀ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਸਹਿਵਾਗ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਕ੍ਰੀਜ਼ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਮਨ ਹਲਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ...ਮਨੋਜ ਸਰ ਨੇ ਦੋ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਦੁਨੀਆ ਅਤੇ ਕਿਰਦਾਰ ਇੰਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ, ਸਹੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸੰਤੁਲਨ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਕਿਰਦਾਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਹੈ।
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ: ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਿੰਨੇ 'ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਦਮੀ' ਹੋ?
ਜੈਦੀਪ ਅਹਿਲਾਵਤ: (ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ) ਮੈਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਚੀ ਹੈ...ਕੰਮ 'ਤੇ...ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਤਿਵਾੜੀ 'ਬੌਸ' ਹਨ...ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੰਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ਼ ਮੇਰਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
