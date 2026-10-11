ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਚਚੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼, ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਦਿਖਾਏ ਨਿਸ਼ਾਨ

ਹਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਚਚੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼, ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸੱਟਾਂ ਦੇ ਦਿਖਾਏ ਨਿਸ਼ਾਨ
ਅਗਸਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 11, 2026 at 5:03 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਦਾਕਾਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਸਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਸੀਜੇਪੀ) ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (ਐਸਆਈਆਰ) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਆਈਏਐਨਐਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਦਾਕਾਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗਾਮਦੇਵੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 223 (ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ), 126(2) (ਗਲਤ ਰੋਕ), 189(2) (ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕੱਠ), 189(3) ਅਤੇ 189(5) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਖੁਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਚਚੇਰੀ ਭੈਣ ਜ਼ੈਨ ਮੈਰੀ ਨੇ ਅੱਜ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੱਟਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਟਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ? ਡਰ ਨੂੰ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦਿਓ।" ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੇ ਕੈਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "ਉਹ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।"
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵੈਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਕੈਪਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, "ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।" ਇੱਕ ਕਲਿੱਪ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਹਿਰਾਸਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਸੱਚ ਕਹਾਂ ਤਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਵੈਨ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।"
ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਭਗ ਦੋ ਘੰਟੇ ਪੁਲਿਸ ਵੈਨ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਮਰਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਲੇਖਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਅਤੇ ਚਚੇਰੀ ਭੈਣ ਜ਼ੈਨ ਮੈਰੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਸਤ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਅਦਾਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੇਖਾ ਅਤੇ ਜ਼ੈਨ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੈਨ ਤੋਂ ਅਕਸਰ ਅਪਡੇਟਸ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
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