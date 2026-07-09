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ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਦਾਕਾਰ ਹੈਰੀ ਸਚਦੇਵਾ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ, ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਹਿੰਦੀ-ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹਿੱਸਾ

ਅਦਾਕਾਰ ਹੈਰੀ ਸਚਦੇਵਾ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਦਾਕਾਰ ਹੈਰੀ ਸਚਦੇਵਾ
ਅਦਾਕਾਰ ਹੈਰੀ ਸਚਦੇਵਾ (Pic Credit: Special Arrangement)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 9, 2026 at 11:48 AM IST

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਤੌਰ ਅਦਾਕਾਰ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਦਾਕਾਰ ਹੈਰੀ ਸਚਦੇਵਾ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰੇ ਅਧੀਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸੇ ਸੰਬੰਧਤ ਖੁਸ਼ੀ ਭਰੇ ਰੋਂਅ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਹੋਣਹਾਰ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਵਤਨ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਪੂਰੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਦਾਕਾਰ ਹੈਰੀ ਸਚਦੇਵਾ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਦਾਕਾਰ ਹੈਰੀ ਸਚਦੇਵਾ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ (Pic Credit: Special Arrangement)

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨਿਵਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ, ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।"

ਉਕਤ ਮੌਕੇ ਇਸ ਬਾਕਮਾਲ ਅਦਾਕਾਰ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ 'ਚ ਇੰਡੋ-ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਯੂਥ ਕਲੱਬ, ਐਬਟਸਫੋਰਡ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੇ। ਓਧਰ ਇਸੇ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਕਾਰ ਹੈਰੀ ਸਚਦੇਵਾ ਨੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗੀਤਕਾਰ ਰਾਜ ਕਾਕੜਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ "ਪੈਂਦਾ" ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧਤ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਸਰੀ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਦਾਕਾਰ ਹੈਰੀ ਸਚਦੇਵਾ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਅਦਾਕਾਰ ਹੈਰੀ ਸਚਦੇਵਾ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ (Pic Credit: Special Arrangement)

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਈ ਸੋਸ਼ਲ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਰਦਾਰ ਪਲੇਅ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਦਾਕਾਰ ਹੈਰੀ ਸਚਦੇਵਾ, ਜਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਚੇਤ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਮਿਤ ਕੀਤੀ 'ਮੁਰਦਾ ਲੋਕ' ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਸਰਾਹੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ 'ਦੁੱਲਾ ਵੈਲੀ', 'ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਰਸਿਜ਼ ਸਟੇਟ 2' ਆਦਿ ਸ਼ੁਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸਟੇਜ਼ ਸ਼ੋਅਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੋਖੀ ਭੱਲ ਕਾਇਮ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਇਹ ਬਾਕਮਾਲ ਅਦਾਕਾਰ, ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

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ਅਦਾਕਾਰ ਹੈਰੀ ਸਚਦੇਵਾ
HARRY SACHDEVA

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