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ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਪੱਖੀ ਕਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਗੱਭਰੂ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ 'ਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਧੂੰਮਾਂ

ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਮਲਵਈ ਗੱਭਰੂ ਹਰਜੋਤ ਨਟਰਾਜ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਆਯਾਮ ਸਿਰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹਰਜੋਤ ਨਟਰਾਜ
ਹਰਜੋਤ ਨਟਰਾਜ (Pic Credit: Special Arrangement)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 21, 2026 at 1:07 PM IST

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਹੋਵੇ, ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਘੂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ, ਹਰ ਕਲਾ ਵਿਧਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਮਾਣਮੱਤੇ ਨਾਂਅ ਵਜੋਂ ਭੱਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਹਰਜੋਤ ਨਟਰਾਜ, ਜਿਸ ਨੇ ਰੰਗਮੰਚ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੰਪਾਦਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਪਣੀ ਬਹੁਕਲਾ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮੰਨਵਾਉਣ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਅੱਜ ਦਹਾਕਿਆ ਬਾਅਦ ਵੀ ਥੀਏਟਰ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਨਾਮਵਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕਕਾਰ, ਲੇਖਕ ਕੀਰਤੀ ਕਿਰਪਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ-ਭਰ 'ਚ ਮੰਚਿਤ ਹੋਏ ਕਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਾਟਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਣੀ ਆਹਲਾ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮੰਨਵਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਇਹ ਹੋਣਹਾਰ ਰੰਗਕਰਮੀ, ਜੋ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀਂ ਫਿਲਮ ਸੰਪਾਦਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾ ਅਧਾਰ ਦਾਇਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਸੰਪਾਦਕ ਚਾਰ-ਚੰਨ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁ-ਗੁਣੀ ਮਲਵਈ ਗੱਭਰੂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 'ਜੱਟ ਵਰਸਿਜ਼ ਲੈਂਡ', ਰਵਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਸਟਾਰਰ 'ਵਿੱਚ ਬੋਲੂਗਾ ਤੇਰੇ' ਅਤੇ 'ਝੱਲੇ ਪੈ ਗਏ ਪੱਲੇ' ਅਤੇ 'ਬੂ ਮੈਂ ਡਰ ਗਈ' ਆਦਿ ਸ਼ੁਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਰਜਵਾੜਾਸ਼ਾਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਪੱਖੀ ਕਲਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਰਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਇਹ ਹੋਣਹਾਰ ਅਦਾਕਾਰ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਸੰਪਾਦਕ, ਜੋ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀ ਕਈ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਪਾਦਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਆਗਾਮੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਪਾਦਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ 'ਉੱਡਣਾ ਸੱਪ', 'ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਨੇ', 'ਸਟੇਟ ਵਰਸਿਜ਼ ਸੋਲਜ਼ਰ', 'ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਆ ਗਿਆ' ਅਤੇ 'ਭੋਲੇ ਪੰਛੀ' ਅਤੇ '70 ਸਿਆਲ' ਆਦਿ ਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਅਰਥ-ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਭਾਵਪੂਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਜਲਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਜੀਅ ਜਾਨ ਨਾਲ ਅਪਣੀਆਂ ਸੰਪਾਦਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਅਰਥ-ਭਰਪੂਰ ਫਿਲਮਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।

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