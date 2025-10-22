ETV Bharat / entertainment

ਬਤੌਰ ਗਾਇਕ ਗੁਰਲੇਜ਼ ਅਖ਼ਤਰ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਗਾਣੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਅਦਾਕਾਰ ਹਾਰਬੀ ਸੰਘਾ, ਜਲਦ ਹੋਵੇਗਾ ਰਿਲੀਜ਼

ਅਦਾਕਾਰ ਹਾਰਬੀ ਸੰਘਾ ਜਲਦ ਹੀ ਗੁਰਲੇਜ਼ ਅਖ਼ਤਰ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਗਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

Harby Sangha
Harby Sangha (Photo: Song Poster)
Published : October 22, 2025 at 4:00 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਵੇਂ ਅਯਾਮ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ ਗਾਇਕਾ ਗੁਰਲੇਜ਼ ਅਖ਼ਤਰ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਹਾਰਬੀ ਸੰਘਾ, ਜੋ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਗੀਤਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਲਾ ਅਤੇ ਗਾਇਨ ਸੁਮੇਲਤਾ ਅਧੀਨ ਬੁਣਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਟ੍ਰੈਕ ਜਲਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗੀਤਕ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਅਤੇ ਚੈੱਨਲਸ ਉਪਰ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।

'ਟੀ-ਸੀਰੀਜ਼' ਦੇ ਲੇਬਲ ਅਧੀਨ ਸੰਗੀਤਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਗੁਰਲੇਜ਼ ਅਖ਼ਤਰ ਅਤੇ ਹਾਰਬੀ ਸੰਘਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੋਈ ਕਲੋਬ੍ਰੇਟ ਸੋਂਗ ਸੰਗੀਤ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਅਨਿੱਖੜਵੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਗਏ ਉਕਤ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਫਨਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਵੇਕਲੇ ਅਤੇ ਨੋਕ ਝੋਕ ਭਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਗਾਇਨਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਰੋ-ਤਾਜ਼ਗੀ ਭਰੇ ਸੰਗੀਤਕ ਭਾਵਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਵਜੋਂ ਚੋਖੀ ਭੱਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ ਹਾਰਬੀ ਸੰਘਾ, ਜੋ ਬਤੌਰ ਗਾਇਕ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਮੇਂ ਵਕਫ਼ੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਗਾਣੇ ਦਾ ਗਾਇਕ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਅਗਾਜ਼ ਹੋਸਟ ਅਤੇ ਗਾਇਕ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਿਸ ਪੂਜਾ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਨਾਮਵਰ ਗਾਇਕਾ ਦੀ ਸਟੇਜ ਸੰਚਾਲਣ ਦਾ ਜਿੰਮਾ ਵੀ ਉਹ ਬਾਖੂਬੀ ਸੰਭਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਓਧਰ ਜੇਕਰ ਗੁਰਲੇਜ਼ ਅਖ਼ਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗਾਇਕੀ ਜਗਤ ਦੀ ਉੱਚ-ਕੋਟੀ ਅਤੇ ਸਫ਼ਲ ਗਾਇਕਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਅਪਣੇ ਨਾਂਅ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਹ ਬਾਕਮਾਲ ਫਨਕਾਰਾਂ, ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗਾਏ ਦੋਗਾਣਾ ਗਾਣਿਆ ਨੇ ਕਈ ਉਭਰਦੇ ਅਤੇ ਚਰਚਿਤ ਗਾਇਕਾ ਨੂੰ ਸਟਾਰ ਰੁਤਬਾ ਦਿਵਾਉਣ 'ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।

