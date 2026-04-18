'ਧੁਰੰਦਰ 2' ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਚ ਅਉਣਗੇ ਨਜ਼ਰ ਗੁਰਸੇਵਕ ਮੰਡੇਰ, ਜਾਣੋ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇਗੀ ਰਿਲੀਜ਼?

ਅਦਾਕਾਰ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਮੰਡੇਰ (Pic Credit: Special Arrangement)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 18, 2026 at 1:32 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆ 'ਧੁਰੰਦਰ' ਅਤੇ 'ਧੁਰੰਦਰ: ਦਾ ਰਿਵੇਂਜ' ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਅਦਾਕਾਰ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਮੰਡੇਰ ਮੁੜ ਸਕ੍ਰੀਨ ਉੱਤੇ ਦਿਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਅਪਣੀ ਅਪਕਮਿੰਗ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਚੰਦਰਾ' ਨਾਲ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰ ਦੀ ਲੀਡਿੰਗ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾਲ ਸਜੀ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਜਲਦ ਓਟੀਟੀ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

'ਕਰੌਸੈਂਟ ਸਟੂਡਿਓਜ਼ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਸ ਭਾਵਪੂਰਨ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਮਾਂਗਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਅਪਣੀ ਇਸ ਅਹਿਮ ਫ਼ਿਲਮ ਨਾਲ ਇਕ ਨਵੇਂ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੀਅਲ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਅਗਾਜ਼ ਵੱਲ ਵਧਣਗੇ।

ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਪੋਸਟਰ

ਅਦਾਕਾਰ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਮੰਡੇਰ ਅਪਣੀ ਇਸ ਇਕ ਹੋਰ ਖਾਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਹੱਦ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਪੋਸਟਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਿਆ ਕੈਪਸ਼ਨ ਲਿਖਿਆ ਕਿ- 'ਚੌਪਾਲ 'ਤੇ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੋ ਰਹੀ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀ ਹੈ - ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਕ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਚੈਲੇਜਿੰਗ ਕਿਰਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।'

'ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਫਿਲਮੀ ਪੈਟਰਨ ਤੋਂ ਅਲਹਦਾ ਹਟ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਉਕਤ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਮਨਕੀਰਤ ਦਾ ਰੋਲ ਪਲੇਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਕਾਰ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਮੰਡੇਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਫ੍ਰੰਟ ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋ ਗੁਜਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨਮਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਤੱਕ ਛਾਏ

ਅਦਾਕਾਰ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਮੰਡੇਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁੰਬਈਆ ਫ਼ਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵੇਂ ਦਿਸਹਿੱਦੇ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਰਾਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਾਕਮਾਲ ਅਦਾਕਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਹਾਲੀਆਂ ਹਿੰਦੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਐਨੀਮਲ' ਅਤੇ ਦਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਸਟਾਰਰ ਨੈੱਟਫਲਿਕਸ ਫ਼ਿਲਮ 'ਜੋਗੀ' 'ਚ ਨਿਭਾਈਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਸਰਾਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਗੁਰਸੇਵਕ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇੰਨਾਂ ਵਿਚ 'ਰੋਡੇ ਕਾਲਜ' , 'ਰੱਬ ਰਾਖਾ', 'ਕਮਲੇ' ਆਦਿ ਵੀ ਸ਼ੁਮਾਰ ਰਹੀਆ ਹਨ। ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਮਾਨਸਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਹ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਅਦਾਕਾਰ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹਨ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਈ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਜਲਦ ਸੈੱਟ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੀਆ ਹਨ।

