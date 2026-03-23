ਗੁਰਚੇਤ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਰੂਪ, ਜਾਣੋ ਨਵੀਂ ਅਪਕਮਿੰਗ ਫ਼ਿਲਮ ਬਾਰੇ

ਨਵੇਂ ਅੰਦਾਜ਼ ਅਤੇ ਅਵਤਾਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਗੁਰਚੇਤ ਚਿੱਤਰਕਾਰ। ਜਲਦ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਨਵੀਂ ਫ਼ਿਲਮ।

Gurchet chitarkar new upcoming punjabi movie
ਫਿਲਮ ਦਾ ਪੋਸਟਰ (ETV Bharat-Special Arrange)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 23, 2026 at 12:46 PM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਾਮੇਡੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਬੇਤਾਜ਼ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਜੋ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਗੁਰਚੇਤ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਇਮੇਜ ਤੋਂ ਹਟਵੇਂ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰਚੇਤ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਧਾਏ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਫ਼ਿਲਮ 'ਕੁੜੀਆ ਚਿੜੀਆ', ਜੋ ਜਲਦ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉੱਪਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ।

ਫ਼ਿਲਮ 'ਕੁੜੀਆ ਚਿੜੀਆ' ਬਾਰੇ

'ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਡ੍ਰਾਮੈਟਿਕ ਅਤੇ ਭਾਵਪੂਰਨ ਥੀਮ ਦੁਆਲੇ ਬੁਣੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਟੋਰੀ-ਸਕ੍ਰੀਨ ਪਲੇਅ ਅਤੇ ਡਾਇਲਾਗ ਲੇਖ਼ਣ ਗੁਰਚੇਤ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਬਿਕਰਮ ਗਿੱਲ ਦੁਆਰਾ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਲਈ ਕਈ ਬੇਹਤਰੀਣ ਕਾਮੇਡੀ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸ਼ੂਟਿੰਗ

'ਅਜੌਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਸਧਾਰਨ ਅਤੇ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਾਵੁਸਤਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ਪੂਰਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਭਾਵਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਮਹਿਲਾ ਸ਼ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਂਈ ਗਈ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਰੋਲ ਗੁਰਚੇਤ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਰੰਗਮੰਚ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਨਾਮਵਰ ਅਤੇ ਮੰਝੇ ਹੋਏ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈਣਗੇ।

ਗੁਰਚੇਤ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਫ਼ਿਲਮਾਂ

ਹਾਲ ਹੀ, ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆ ਕਈ ਹਾਸਰਸ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ , ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 'ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਨਗਰੀ', 'ਬਾਬਾ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਂਦਾ ਏ: ਫੈਮਿਲੀ 442', 'ਕੁਤ ਕਲੇਸ਼: ਅੜਬ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ', '8 ਸਾਲੀਆ', ਮੁਰਦਾ ਲੋਕ ਅਤੇ ਸਾਝਾਂ ਪੰਜਾਬ ਆਦਿ ਸ਼ੁਮਾਰ ਰਹੀਆ ਹਨ। 'ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨਾਲ ਐਕਟਵ ਹਨ। ਅਦਾਕਾਰ ਗੁਰਚੇਤ ਚਿੱਤਰਕਾਰ, ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਕਾਮੇਡੀ ਪਲੇਅ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

