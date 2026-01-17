63 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰ ਗੋਵਿੰਦਾ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਅਫੇਅਰ? ਸਟਾਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਖੁਲਾਸਾ
ਗੋਵਿੰਦਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਨੀਤਾ ਆਹੂਜਾ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਅਦਾਕਾਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁੰਬਈ: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਗੋਵਿੰਦਾ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਤੂਫਾਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੋਵਿੰਦਾ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਨੀਤਾ ਆਹੂਜਾ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੁਨੀਤਾ ਆਹੂਜਾ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਗੋਵਿੰਦਾ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਉਸਦੇ ਬਿਆਨ ਕਾਰਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਗੋਵਿੰਦਾ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੁਨੀਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਵਿੰਦਾ ਦਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤ ਨਾਲ ਅਫੇਅਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਲਚਲ ਮੱਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੋਵਿੰਦਾ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਸੁਨੀਤਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਗੋਵਿੰਦਾ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਕੁਕਰੀ (ਚਾਕੂ ਵਰਗੀ ਚੀਜ਼) ਕੱਢ ਲਈ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗੜ ਜਾਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ-ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ 63 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਟੀਨਾ ਦੇ ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕਰੀਅਰ ਹੈ। ਗੋਵਿੰਦਾ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਗੋਵਿੰਦਾ ਨੂੰ ਇਹ ਉਸਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ।"
ਸੁਨੀਤਾ ਆਹੂਜਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਗੋਵਿੰਦਾ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਨੀਤਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੋਵਿੰਦਾ ਦਾ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਇਹ ਔਰਤ ਗੋਵਿੰਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਉਸਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਗੋਵਿੰਦਾ ਨੂੰ ਟ੍ਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਨੀਤਾ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਗੋਵਿੰਦਾ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੁਨੀਤਾ ਆਹੂਜਾ ਸਾਈ ਬਾਬਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਿਰਡੀ ਗਈ ਸੀ।
