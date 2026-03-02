ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਅਟਕੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਈਸ਼ਾ ਗੁਪਤਾ, ਖੁਦ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਅਟਕੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਈਸ਼ਾ ਗੁਪਤਾ, ਖੁਦ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰਾ ਈਸ਼ਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਡਾਣਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਕਾਰਾ ਈਸ਼ਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਸਟੋਰੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨੋਟ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। "ਚੈੱਕ ਇਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਾਂ...ਸਮਾਂ ਡਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ @modgovae ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ।
"ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਫਸੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ। ਜਲਦੀ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।" ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸੋਨਲ ਚੌਹਾਨ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। "ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹਾਂ, ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
"ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਘਰ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ।" ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਖਿਡਾਰਨ ਪੀਵੀ ਸਿੰਧੂ ਵੀ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਓਪਨ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਧ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬੰਬਾਰੀ, ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਅਲੀ ਖਮੇਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਕਤਰ, ਕੁਵੈਤ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ, ਬਹਿਰੀਨ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਜਾਰਡਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ।
