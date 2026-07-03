3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੀ ਇਹ ਫਿਲਮ, ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਨਾਮ

3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੀ ਇਹ ਫਿਲਮ, ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਨਾਮ
ਸਤਲੁਜ ਟਾਈਟਲ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲਜੀਤ ਦੀ 'ਪੰਜਾਬ 95' ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 3, 2026 at 9:39 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: "ਪੰਜਾਬ 95" ਆਖਰਕਾਰ ਅੱਜ, 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ZEE5 'ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਾਮ "ਸਤਲੁਜ" ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਨੀ ਤ੍ਰੇਹਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ, ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ, ਅਰਜੁਨ ਰਾਮਪਾਲ, ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਵਿੰਦਰ ਵਿੱਕੀ ਅਤੇ ਗੀਤਿਕਾ ਵਿਦਿਆ ਓਹਲੀਅਨ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।
'ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ'
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਫਿਲਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (CBFC) ਨਾਲ ਫਸੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੀ ਫਿਲਮ "ਸਤਲੁਜ" (ਪਹਿਲਾਂ "ਪੰਜਾਬ 95" ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ) ਹੁਣ ZEE5 'ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਟ੍ਰੀਮਰ ਨੇ 3 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ।
'ਫਿਲਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੌੜੇ ਸੱਚ'
ਟ੍ਰੇਲਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਫਿਲਮ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ, ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ, ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ ਦੌਰਾਨ ਸਮੂਹਿਕ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਨਿਆਇਕ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਹੱਸਮਈ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਝੱਲੀ ਗਈ ਭਾਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
'ਅਸਾਧਾਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ'
ਅੱਤਵਾਦ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਡਰ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। 25,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਪਤਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਈ ਹੈ।
'ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਰੋਕ'
ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ "ਪੰਜਾਬ '95" ਨਾਮ ਦੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਫਿਲਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 127 ਵੱਡੇ ਕੱਟਾਂ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਲਗਭਗ 36 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿਲਮ ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਨਾਮ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ "ਘੱਲੂਘਾਰਾ" ਸੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਬਦ 1746, 1762 ਅਤੇ 1984 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ RSVP ਨੇ 2022 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਫਿਲਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ "ਪੰਜਾਬ '95" ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
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'ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ "ਸਤਲੁਜ" ਰੱਖਿਆ'
ਆਰਐਸਵੀਪੀ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਫਿਲਮ ਨੂੰ 2023 ਦੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਾਰਨ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, "ਸਤਲੁਜ" ਨੂੰ ਸੀਬੀਐਫਸੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੜਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 127 ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੀਬੀਐਫਸੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ "ਸਤਲੁਜ" ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।