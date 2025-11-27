ਸਹਾਇਕ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬਤੌਰ ਹੀਰੋ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਏਗਾ ਇਹ ਗੱਭਰੂ, ਇਸ ਫਿਲਮ 'ਚ ਆਏਗਾ ਨਜ਼ਰ
'ਟੈਨਸ਼ਨ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਨੀਂ' ਫਿਲਮ ਰਾਹੀ ਅਦਾਕਾਰ ਦੀਦਾਰ ਗਿੱਲ ਹੀਰੋ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 27, 2025 at 3:39 PM IST
ਫਰੀਦਕੋਟ: ਕਾਮੇਡੀ ਅਦਾਕਾਰ ਦੀਦਾਰ ਗਿੱਲ ਸਹਾਇਕ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਬਤੌਰ ਸੋਲੋ ਹੀਰੋ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਅਦਾਕਾਰ ਆਨ ਫਲੌਰ ਪੜਾਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਟੈਨਸ਼ਨ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਨੀਂ' ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿਨੇਮਾ ਅਗਾਜ਼ ਵੱਲ ਵਧਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਡ੍ਰਾਮੈਟਿਕ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਰਾੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਦਾਕਾਰ ਦੀਦਾਰ ਗਿੱਲ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿਰਜਨਾਂਤਮਕ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਲੀਡ ਕਿਰਦਾਰ ਪਲੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਕਾਰ ਦੀਦਾਰ ਗਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਮਾਡਲ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਗੁੰਗਨ ਬਖਸ਼ੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ। ਇਹ ਦੋਨੋ ਕਲਾਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਕੱਠਿਆ ਸਕਰੀਨ ਸਪੇਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਿਰਮਾਣ ਪੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਹੀ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖੀ ਚਾਹਲ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗਾਧੂ, ਸੰਜੀਵ ਅੱਤਰੀ, ਸੰਜੂ ਸੌਲੰਕੀ, ਹਰਦੀਪ ਗਿੱਲ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਮਕਣਾ, ਰੰਗਦੇਵ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਮੇਡੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਹੈਪੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ' ਦਾ ਵੀ ਬਹੁ-ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਅਦਾਕਾਰ ਦੀਦਾਰ ਗਿੱਲ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਮੋਹਰੀ ਕਤਾਰ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਵਜੋ ਚੋਖੀ ਭੱਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੋਸ਼ਲ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਖਾਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰੱਖਦੇ ਇਹ ਹੋਣਹਾਰ ਅਦਾਕਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਘਰਸ਼ਪੂਰਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਕਰਿਅਰ ਉਤਰਾਅ ਚੜਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦਿਆ ਦੇ ਚਲਦਿਆ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਣਗਿਣਤ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵਿਚੋ ਰਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹੋਦ ਦਾ ਇਕੱਲਿਆ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-