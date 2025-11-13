ETV Bharat / entertainment

ਗੁਲਾਬ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਧੂਤਾ, ਫਿਲਮ ਜਲਦ ਹੋਏਗੀ ਰਿਲੀਜ਼

ਧੂਤਾ ਪਿੰਡੀ ਆਲਾ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਲਾਬ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ।

ਧੂਤਾ ਪਿੰਡੀ ਆਲਾ
ਧੂਤਾ ਪਿੰਡੀ ਆਲਾ (Photo: Special Arrangement)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 13, 2025 at 11:53 AM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੋਸ਼ਲ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਜਗਤ ਦੇ ਚਮਕਦੇ ਨਵੇਂ ਸਿਤਾਰਿਆਂ 'ਚ ਅਪਣੇ ਨਾਂਅ ਦਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਧੂਤਾ ਪਿੰਡੀ ਆਲਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਜੁਦਾ' ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਿਨੇਮਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈਣਗੇ।

'ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੋਡੋਕਸ਼ਨ' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮ 'ਜਿਪੀ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੀ ਇਨ ਹਾਊਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ' ਅਧੀਨ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਲੇਖਣ ਉੱਘੇ ਗੀਤਕਾਰ ਗਿੱਲ ਰੋਂਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕਮਾਂਡ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ 'ਨਿੱਕਾ ਜ਼ੈਲਦਾਰ 4' ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਫ਼ਲ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਪੋਸਟਰ
ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਪੋਸਟਰ (Photo: Special Arrangement)

ਰੁਮਾਂਟਿਕ-ਸੰਗੀਤਮਈ ਕਹਾਣੀ-ਸਾਰ ਅਧਾਰਿਤ ਇਸ ਭਾਵਪੂਰਨ ਫਿਲਮ 'ਚ ਗੁਲਾਬ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਜੈਸਮੀਨ ਭਸੀਨ ਲੀਡਿੰਗ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਹੁ-ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਚਾਹੁੰਣ ਵਾਲਿਆ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਣਗੇ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਅਦਾਕਾਰ ਧੂਤਾ ਪਿੰਡੀ ਆਲਾ, ਜੋ ਅਪਣੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਵੀ ਹਨ।

ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆ ਵਿਖੇ ਫਿਲਮਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਉਕਤ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਫਿਲਮ ਦਾ ਖਾਸ ਆਕਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਬਾਕਮਾਲ ਅਦਾਕਾਰ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਨੇਮਾ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰਕ ਰੂਪ ਅਤੇ ਪੁਖ਼ਤਗੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਫਿਲਮ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਵੇਗੀ।

ਧੂਤਾ ਪਿੰਡੀ ਆਲਾ
ਧੂਤਾ ਪਿੰਡੀ ਆਲਾ ਫਿਲਮ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ (Photo: Special Arrangement)

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਇਹ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਅਦਾਕਾਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਅਪਣੀਆਂ ਪੈੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 'ਜੱਟ ਐਂਡ ਜੂਲੀਅਟ 3', 'ਨਿੱਕਾ ਜ਼ੈਲਦਾਰ 4' ਅਤੇ 'ਸਰਬਾਲ੍ਹਾ' ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਏ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰਾਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

