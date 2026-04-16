ਅਦਾਕਾਰ ਧੀਰਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਹੋਮ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ, ਜਲਦ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ
ਅਦਾਕਾਰ ਧੀਰਜ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਹੋਮ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ 'ਡੀ.ਆਰ ਸਟੂਡਿਓਜ਼' ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 16, 2026 at 3:42 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾਂ ਅਤੇ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਅਧਾਰ ਦਾਇਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਦਾਕਾਰ ਧੀਰਜ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਹੋਮ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ 'ਡੀ.ਆਰ ਸਟੂਡਿਓਜ਼' ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਸਬੰਧਤ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ,"ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਫ਼ਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।" ਇਸ ਨੂੰ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਰਾਵੀ ਦਾ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸਦਕਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਬੱਝੇ ਅਦਾਕਾਰ ਧੀਰਜ ਕੁਮਾਰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਧੀਆਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੰਮ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਨਵੇਂ ਦਿਸਹਿੱਦੇ ਸਿਰਜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਕਰਿਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀਂ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਅਦਾਕਾਰ ਧੀਰਜ ਕੁਮਾਰ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਉਪ-ਸਥਿਤੀ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 'ਰਾਵੀ ਦੇ ਕੰਢੇ' , 'ਰੌਂਗ ਨੰਬਰ', 'ਅਨਦਰ ਮੀ', 'ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਅਦਾਕਾਰ ਧੀਰਜ ਕੁਮਾਰ ਆਪਣੇ ਹੋਮ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਧਾਏ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਕਰਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਜਲਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।
