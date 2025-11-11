ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਉੱਡਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਫਿਲਮ ਲਈ ਮਿਲੇ ਸਨ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ

ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਉੱਡਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਫਿਲਮ ਲਈ ਮਿਲੇ ਸਨ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ
ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਕਾਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਦਾਕਾਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਬ੍ਰੀਚ ਕੈਂਡੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਦਾਕਾਰ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰੁਟੀਨ ਚੈੱਕਅੱਪ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਗਏ ਸਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਅਦਾਕਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਕੁੱਝ ਠੀਕ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਉਤੇ ਪੀਤੀ ਸੀ ਰੱਜ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ
6 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਧਰਮਿੰਦਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਇਸ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸਟਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਬੰਦਿਨੀ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ 5000 ਰੁਪਿਆ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਤਨਖਾਹ ਉਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਰੂ (ਸ਼ਰਾਬ) ਦੀ ਬੋਤਲ ਮੰਗਵਾਈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਬੀਚ ਉਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦਾਰੂ ਪੀਤੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਖਾਓ ਪੀਓ ਅੱਜ ਆਨੰਦ ਕਰੋ।" ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਾਫੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੇ ਖਾਸ ਰੋਲ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਅਪਣੀ ਧਰਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਅਸਲ ਸਿਨੇਮਾ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅਦਾਕਾਰ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ 'ਕਣਕਾਂ ਦੇ ਓਹਲੇ' (1970) ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾਲ ਅਪਣੇ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 1970 ਅਤੇ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਸਫ਼ਲ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ।
ਗਲੈਮਰ ਜਗਤ ਦੇ ਅਤਿ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਬਾਕਮਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਪਲਬਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅੋਤ ਪੋਤ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 'ਕੁਰਬਾਨੀ ਜੱਟ ਦੀ' (1990) ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਪਣੇ ਯੁੱਗ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਮਲਟੀ-ਸਟਾਰਰ ਫਿਲਮ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੀਤੀ ਸਪਰੂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
