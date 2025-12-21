ETV Bharat / entertainment

ਪਾਲੀਵੁੱਡ 'ਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪਹਿਚਾਣ ਵੱਲ ਵਧੇ ਇਹ ਚਰਚਿਤ ਅਦਾਕਾਰ, ਇਸ ਨਵੀਂ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿਚ ਅਉਣਗੇ ਨਜ਼ਰ

ਅਦਾਕਾਰ ਧਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾਉਣ ਜਲਦ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਦਾਕਾਰ ਧਨਵੀਰ ਸਿੰਘ (Special Arrangement)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 21, 2025 at 9:34 AM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਅਦਾਕਾਰ ਧਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨਵੇਂ ਦਿਸਹਿੱਦੇ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਕਾਰ ਧਨਵੀਰ ਸਿੰਘ , ਜੋ ਜਲਦ ਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਪੀਬੀ 25 ਆਲਾ : ਡਕੈਤਖਾਨਾ' ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਝਲਕ ਜਲਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬਣੀ ਫਿਲਮ

'ਫੇਥ ਐਂਡ ਸਿਮਰ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੇ ਬੈਨਰ ਅਤੇ ਅਟਵਾਲ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਇਨ ਹਾਊਸ ਅਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਕਤ ਫ਼ਿਲਮ, ਜੋ ਡਾਕੂਆਂ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂਆ ਉਪਰ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨੋਰੰਜਨ ਅਤੇ ਥ੍ਰਿਲ ਦੇ ਅਨੂਠੇ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਅਧੀਨ ਬੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

POLLYWOOD LATEST NEWS
ਡਕੈਤਖਾਨਾ ਦਾ ਪੋਸਟਰ (Special Arrangement)

ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ

ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਉਕਤ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਵਿਵੇਕ ਅਟਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀਣ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਲੀਡਿੰਗ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾਕਾਰ ਧਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪਲੇਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਕ ਨਿਵੇਕਲੇ ਰੋਲ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਣਗੇ।

ਹਿੰਦੀ ਫ਼ਿਲਮ ਨਾਲ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆਏ

ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਹਿੰਦੀ ਫ਼ਿਲਮ '120 ਬਹਾਦੁਰ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਾਕਮਾਲ ਅਦਾਕਾਰ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਫਰਹਾਨ ਅਖ਼ਤਰ ਸਟਾਰਰ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਪੂਰਨ ਸਿਰਜਣ ਸਾਂਚੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ-ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਿਨੇ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰਾਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਆਨ ਫਲੋਰ

ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਆਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਰੋਡੇ ਕਾਲਜ' ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਵ ਖਰੌੜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾਲ ਸਜੀ 'ਗਾਂਧੀ 3' ਦਾ ਵੀ ਬਹੁ-ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੋਣਹਾਰ ਅਦਾਕਾਰ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫ਼ਿਲਮ 'ਮੈਂ ਹਾਂ' ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਸ ਦਾ ਲੇਖ਼ਣ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਗੁਰਜਿੰਦ ਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਨ ਫਲੋਰ ਪੜਾਅ ਦਾ ਜਲਦ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਗੀਆਂ।

