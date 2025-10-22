ਨਵੀਂ ਡਰਾਵਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਲੀਡ ਰੋਲ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਇਹ ਚਰਚਿਤ ਅਦਾਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਡਰਾਵਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਲੀਡ ਰੋਲ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਇਹ ਚਰਚਿਤ ਅਦਾਕਾਰ
ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੀਡ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰ ਧਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 22, 2025 at 4:48 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗਾਹੇ-ਬਗਾਹੇ ਅਲਹਦਾ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਜਾਰੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ '70 ਸਿਆਲ', ਜੋ ਅੱਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਆਨ ਫਲੌਰ ਪੜ੍ਹਾਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
'ਡ੍ਰੀਮ ਰਿਐਲਟੀ ਮੂਵੀਜ਼' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਹਾਰਰ ਡ੍ਰਾਮੈਟਿਕ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੇ ਚਰਚਿਤ ਚਿਹਰੇ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਧਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਫਿਲਮ 'ਰੋਡੇ ਕਾਲਜ' ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਰਥ-ਭਰਪੂਰ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਬਹੁ-ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ।
"ਕੁਝ ਜਜ਼ਬਾਤ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ" ਦੀ ਭਾਵਪੂਰਨ ਟੈਗ-ਲਾਇਨ ਅਧੀਨ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਕਤ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਸਥਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਰਮਾਣ ਟੀਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਦੰਤ-ਕਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਪਹਿਲੀ ਡਰਾਉਣੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਇਹ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਿਕਸ਼ਨਲ ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਰਿਅਲਸਿਟਕ ਕਹਾਣੀ ਬਾਣੇ ਅਧੀਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਾਲ 2026 ਦੇ ਸਮਰ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਬਿੱਗ ਸੈੱਟਅੱਪ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੈਨਵਸ ਅਧੀਨ ਫਿਲਮਾਇਆ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਲੇਖਕ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਸਟਾਰ ਕਾਸਟ ਅਤੇ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਆਦਿ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਰਿਵੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਿਨੇਮਾ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁੱਕ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਉਕਤ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਣਾਇਆ ਹੋਰਨਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 'ਰੁਪਿੰਦਰ ਗਾਂਧੀ' ਅਤੇ 'ਡਾਕੂਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ' ਸੀਰੀਜ਼ ਫਿਲਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 'ਡੀਐਸਪੀ ਦੇਵ' ਆਦਿ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
