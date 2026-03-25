ETV Bharat / entertainment

'ਧੁਰੰਧਰ 2’ ਨਾਲ ਛਾਇਆ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ, ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਦੇ ਹਮਸ਼ਕਲ ਵਜੋਂ ਨਿਭਾਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਭੂਮਿਕਾ

'ਧੁਰੰਧਰ 2’ ਵਿੱਚ ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਦੇ ਹਮਸ਼ਕਲ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾਕਾਰ ਦਮਨ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਨਿਭਾਇਆ।

DAMAN MAJITHIA (ETV Bharat Special Arrangement)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 25, 2026 at 9:57 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਹਿੰਦੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਧੁਰੰਧਰ 2’ ਦੁਨੀਆਂ-ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਪਾਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀ ਖਾਸੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਣਹਾਰ ਅਦਾਕਾਰ ਦਮਨ ਮਜੀਠੀਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋ ਨਿਭਾਏ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਰਸ਼ਕ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਦਿਤਯ ਧਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਗਾਰੇ ਤੋਂ ਅਦਾਕਾਰ ਦਮਨ ਮਜੀਠੀਆ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਦੇ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦੇ ਕਸਬਾ ਮਜੀਠਾ ਦੇ ਜੰਮਪਲ ਦਮਨ ਮਜੀਠੀਆ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਕਈ ਅਹਿਮ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਅਦਾਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ।

Daman Majithia (ETV Bharat Special Arrangement)

ਦਮਨ ਮਜੀਠੀਆ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਮੁਹਾਂਦਰੇ, ਕਦ ਕਾਠ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਤਵ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਬੰਧਤ ਫ਼ਿਲਮ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਿਅਰ ਲਈ ਇੱਕ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਫ਼ਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਵੱਲ ਵਧੇ ਦਮਨ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇਹ ਭੂਮਿਕਾ ਬੜੀ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਨੂੰ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫ਼ਜਾਈ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਾਸਟਿੰਗ ਟੀਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਫਿਲਮੀ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਰਸਤੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਤਾਂਘ ਉਹ ਪਿੱਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਰਾਮਾ ਭਰੀ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਦਮਨ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਈ ਖਤਰਨਾਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਮਨ ਮਜੀਠੀਆ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਜਿਹੇ ਪਿਆਰੇ ਅਤੇ ਦਿੱਗਜ ਅਦਾਕਾਰ ਲਈ ਇਸ ਅਹਿਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂਵਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਯਾਦਗਾਰੀ ਤਜੁਰਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-

TAGGED:

DAMAN MAJITHIA IN DHURANDHAR 2
DHURANDHAR 2 COLLECTION
SANJAY DUTT
DAMAN MAJITHIA

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.