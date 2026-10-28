ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਹਿ' ਨਾਲ ਮੁੜ ਚਰਚਾ 'ਚ ਬਿਨੈ ਜੌੜਾ, ਲੀਡਿੰਗ ਕਿਰਦਾਰ 'ਚ ਆਉਣਗੇ ਨਜ਼ਰ
ਨੌਜਵਾਨ ਅਦਾਕਾਰ ਬਿਨੈ ਜੌੜਾ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਹਿ' ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਨ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 28, 2026 at 5:13 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤੀ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਅਦਾਕਾਰ ਬਿਨੈ ਜੌੜਾ, ਜੋ ਅਪਣੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਹਿ' ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
'ਗੁਰਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮੀਡੀਆ' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ ਉਕਤ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਦਾ ਲੇਖਣ ਸਤਿੰਦਰਜੀਤ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ, ਜਦਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜੁਗਲਬੰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨਾਲ ਅਪਣੇ ਸੁਫ਼ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗੀ।
'ਦ ਨੈਕਸਟ ਫਿਲਮ ਸਟੂਡਿਓਜ' ਵੱਲੋਂ ਵਰਲਡ-ਵਾਈਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਲੀਡਿੰਗ ਕਿਰਦਾਰ ਪਲੇਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਦਾਕਾਰ ਬਿਨੈ ਜੌੜਾ, ਜਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੀ ਕਾਸਟ ਹਸਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਪਰਮ ਗਰੇਵਾਲ, ਮਲਕੀਤ ਰੌਣੀ, ਗੁਰਦਿਆਲ ਐਸ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਆਦਿ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹਨ।
ਨੌਜਵਾਨ ਮਨਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਦੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਟੀਮ ਅਨੁਸਾਰ, "ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਸਿਰਜਨਾਤਮਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਲਹਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਾਰਥਿਕ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਇਹ ਭਾਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ਮਕ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਨੂੰ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ 'ਬੈਕਅੱਪ' ਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਅਰਥ-ਭਰਪੂਰ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਅਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਦਾਕਾਰ ਬਿਨੈ ਜੌੜਾ, ਜਿੰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਪ੍ਰਿਆ ਰਹੇ ਅਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੰਟੈਂਟ ਦੁਆਲੇ ਬੁਣੇ ਗਏ ਸੀਰੀਅਲ 'ਵੰਗਾਂ' 'ਚ ਨਿਭਾਏ ਰੋਲ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬੇਹੱਦ ਸਰਾਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰਤ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਦੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਯੁਵਕ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਪੀਏਯੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਿਰਮਲ ਜੌੜਾ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀਅਤ, ਕਲਾ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰੰਗ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣਹਾਰ ਪੁੱਤਰ ਬਿਨੈ ਜੌੜਾ, ਜੋ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾ ਅਧਾਰ ਦਾਇਰਾ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
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