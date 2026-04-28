ਇਸ ਵੱਡੇ ਅਦਾਕਾਰ ਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਹਾਂਤ, ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕੰਮ
ਅਦਾਕਾਰ ਭਰਤ ਕਪੂਰ ਦਾ 81 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 28, 2026 at 11:08 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰ ਭਰਤ ਕਪੂਰ ਦਾ 81 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਸਿਨੇਮਾਂ-ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਹਿਰੀ ਪੀੜ ਦੇ ਗਿਆ। ਭਰਤ ਕਪੂਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਛਾਪ ਛੱਡ ਗਏ ਹਨ।
ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਅਦਾਕਾਰ ਭਰਤ ਕਪੂਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹਿੰਦੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਬਦਨਾਮ ਫ਼ਰਿਸ਼ਤੇ' (1971) ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਕਮਰ ਨਰਵੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਚਿਹਰੇ ਵਜੋਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਲਾ-ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤ ਕਪੂਰ ਨੂੰ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਫ਼ਿਲਮਸਾਜ਼ ਅਤੇ ਹਿਦਾਇਤਕਾਰ ਹਰੀ ਦੱਤ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੈਨਰ ਸੰਸਾਰ ਚਿੱਤਰਾ ਬੰਬੇ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ੀਚਰ ਫ਼ਿਲਮ 'ਉਡੀਕਾਂ' (1978) ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਰਤ ਕਪੂਰ ਨੂੰ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਹੀਰੋ ਪ੍ਰੀਕਸ਼ਤ ਸਾਹਨੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਮੋਹਨ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸਿੰਮੀ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਰਤ ਕਪੂਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਹੋਰਨਾਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ 'ਅੰਬਰੀ' (1983), 'ਸੁਹਾਗ ਚੂੜਾ' (1988), 'ਜੱਗ ਵਾਲਾ ਮੇਲਾ' (1988) ਅਤੇ 'ਭਾਬੋ' (1990) ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਅਦਾਕਾਰੀ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਰੰਗ ਭਰਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਏ ਕਿਰਦਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀ ਅਦਾਕਾਰ, ਮੁੱਖ ਹੀਰੋ, ਚਰਿੱਤਰ ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਖ਼ਲਨਾਇਕ ਆਦਿ ਜਿਹੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਿਆ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਭਰਤ ਕਪੂਰ ਨੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕਈ ਹਿੰਦੀ ਲੜੀਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਯਾਦਗਾਰ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਏ ਹਨ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਸੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਰਤ ਕਪੂਰ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕਲਾ ਦੇ ਆਸਮਾਨ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਚਮਕਦੇ ਤਾਰੇ ਵਾਂਗ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤ ਅਵਤਾਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਭਾਵੁਕ ਮਨ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਰਤ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਸਿਨੇਮਾਂ ਜਗਤ ਲਈ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਲਾਅ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਭਰਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਾਣਿਆ-ਪਛਾਣਿਆ ਚਿਹਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1970, 80 ਅਤੇ 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਚਾਰ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਭੂਮਿਕਾ ਛੋਟੀ ਹੋਵੇ, ਸਹਾਇਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਖਲਨਾਇਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਇਆ। 1972 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:-