ਬਤੌਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨਵੇਂ ਅਯਾਮ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਅਦਾਕਾਰ ਬੱਬਰ ਗਿੱਲ, ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ ਜਲਦ ਕਰਨਗੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ

ਬਤੌਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨਵੇਂ ਅਯਾਮ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਅਦਾਕਾਰ ਬੱਬਰ ਗਿੱਲ, ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ ਜਲਦ ਕਰਨਗੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ
ਅਦਾਕਾਰ ਬੱਬਰ ਗਿੱਲ ਬਤੌਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨਵੇਂ ਅਯਾਮ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਜੋ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
October 28, 2025 at 10:41 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਚਾਣ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ ਬੱਬਰ ਗਿੱਲ, ਜੋ ਹੁਣ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਪੈੜ੍ਹਾਂ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਖਬਰੀ', ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਐਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਥ੍ਰਿਲਰ ਸਿਰਜਨਾਤਮਕ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਕਈ ਮੰਨੇ-ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਅਤੇ ਮੰਝੇ ਹੋਏ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੀਡਿੰਗ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧਤ ਮੁਕੰਮਲ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਿਵੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨਗਰ ਸ਼੍ਰੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕਸਬਾ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਇਹ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਲੇਖਕ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਵੀ ਕਈ ਬਹੁ-ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 'ਢੋਲ ਰੱਤੀ' (2018), 'ਸਿਆਸਤ' (2021), 'ਮਕਸਦ' ( 2022), 'ਹਰਫ਼ ਏ ਲਵ ਸਟੋਰੀ'(2023) ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਡਾਰਕ ਅਤੇ ਸਨਸਨੀ ਵਿਸ਼ੇ ਅਧਾਰਿਤ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਬੱਬਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਅਗਾਮੀ ਸਿਨੇਮਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਤੋਂ ਅਲਹਦਾ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰਣ ਲਈ ਉਹ ਤਰੱਦਦਸ਼ੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿੱਢੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸਾਂ ਦੀ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਵ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੀਅਲ ਫਿਲਮ 'ਖਬਰੀ', ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਅਧੀਨ ਬੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵੇਂ ਅਯਾਮ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅਦਾਕਾਰ, ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰਨ ਐਕਸ਼ਨ ਪੈਕੇਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਵਾਉਂਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੋਤ ਪੋਤ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਵੀ ਉਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਕਰਨ ਦਾ ਖਾਕਾ ਉਲੀਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਐਕਟਰਜ਼ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ:
ਮਾਝੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਇਸ ਲੰਮ-ਸਲੰਮੇ ਗੱਬਰੂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 'ਮਜਨੂੰ', 'ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ ਚੰਬਾ', 'ਹਰਫ਼ ਏ ਲਵ ਸਟੋਰੀ' ਅਤੇ 'ਸਿਆਸਤ' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ੇਡ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰਾਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
