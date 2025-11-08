ETV Bharat / entertainment

ਪਾਲੀਵੁੱਡ 'ਚ ਧੱਕ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਅਦਾਕਾਰ ਅਨੂਪ ਛਾਬੜਾ, ਇਸ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਨਜ਼ਰ

ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਦਾਕਾਰ ਅਨੂਪ ਛਾਬੜਾ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪਾਰੀ ਖੇਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।

ਅਨੂਪ ਛਾਬੜਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼
ਅਨੂਪ ਛਾਬੜਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ (Photo: Film Poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 8, 2025 at 3:58 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਅਤੇ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਨਕਸ਼ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀਂ ਨਵੀਆਂ-ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਂ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲੜੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਅਯਾਮ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਅਦਾਕਾਰ ਅਨੂਪ ਛਾਬੜਾ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਡਾਇਵੋਰਸ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ' ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਅਰਥ-ਭਰਪੂਰ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਲਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

'ਏ.ਸੀ.ਐਫ ਮੋਸ਼ਨ ਪਿਕਚਰਸ' ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਸ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਲੇਖਣ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਸਰਵਜੀਤ ਖੇੜਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਬਿਹਤਰੀਨ ਲਘੂ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਭਰੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਹੇ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲਚਸਪ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਨੂਪ ਛਾਬੜਾ ਅਤੇ ਸੰਧਿਆ ਪੁਨਆਨੀ ਲੀਡ ਜੋੜੀ ਵਜੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਥ ਕੌਸ਼ਿਕ ਅਤੇ ਸਰਵਜੀਤ ਖੇੜਾ ਵੱਲੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਰੋਲਜ ਪਲੇਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬੀ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਕਲੇ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿਰਜਨਾਤਮਕ ਤਜ਼ਰਬੇ ਵਜੋਂ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ ਉਕਤ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼, ਜਿਸ ਦੇ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਸਕੋਰਰ ਪਵਨੀਤ ਬਿਰਗੀ-ਮੈਂਡੀ ਬਿਰਗੀ, ਡੀਓਪੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਕ੍ਰੀਨਪਲੇਅ ਅਤੇ ਡਾਇਲਾਗ ਲੇਖਕ ਸਪਿੰਦਰ ਸੈਣੀ ਹਨ।

ਓਧਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਨੋਰੰਜਨ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਅਨੂਪ ਛਾਬੜਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰਕਫ੍ਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਿਨੇਮਾ ਅਤੇ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਪਣੀਆਂ ਪੈੜ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਰੰਗਮੰਚ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਅਪਣੇ ਅਦਾਕਾਰੀ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਅਗਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਬਾਕਮਾਲ ਅਦਾਕਾਰ ਸਾਤਵਿਕ ਥੀਏਟਰ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁ-ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਘੂ ਫਿਲਮ 2 ਸੜਕਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਫਿਲਮ ਫ਼ੈਸਟੀਵਲ ਮੈਲਬੌਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਪਣੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

TAGGED:

ANUP CHHABRA IN POLLYWOOD
ANUP CHHABRA NEWS
ਅਦਾਕਾਰ ਅਨੂਪ ਛਾਬੜਾ
ANUP CHHABRA WEB SERIES
ACTOR ANUP CHHABRA

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ਗੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਹੋਰ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੈ ਨੇ ਕਈ ਸਿਹਤ ਲਾਭ

EXPLAINER: ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਦੀ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ, ਡੀਲਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ? ਜਾਣੋ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ

ਗੇਮ ਖੇਡਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਲਈ ਬੂਰੀ ਖਬਰ! ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਡੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਗੇਮ ਦੀ ਲਾਂਚ ਡੇਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹੋਈ ਮੁਲਤਵੀ, ਜਾਣੋ ਨਵੀਂ ਤਰੀਕ

ਲੱਭ ਗਿਆ 11 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲਾਟਰੀ ਜੇਤੂ, ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਸਬਜ਼ੀ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.