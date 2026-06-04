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ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰ, ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਯਾਦਗਾਰੀ ਕਿਰਦਾਰ

ਅਦਾਕਾਰ ਅਨਿਲ ਪੰਡਿਤ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ।

ACTOR ANIL PANDIT
ਅਦਾਕਾਰ ਅਨਿਲ ਪੰਡਿਤ (ETV Bharat Special Arrangement)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 4, 2026 at 9:56 AM IST

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਪਰਦੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਅਨਿਲ ਪੰਡਿਤ ਦਾ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਮੁੰਬਈ ਵਿਖੇ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ।

ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸੁਰਿੰਦਰ ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖਦਾਈ ਖਬਰ ਹੈ। ਅਨਿਲ ਪੰਡਿਤ ਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਅਜਿਹੀ ਟੀਸ ਦੇ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਅਨਿਲ ਪੰਡਿਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਅਪਣੀ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣ।

ACTOR ANIL PANDIT
ਅਦਾਕਾਰ ਅਨਿਲ ਪੰਡਿਤ (ETV Bharat Special Arrangement)

ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਰਿੰਦਰ ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰੇਲੂ ਹੋਮ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਮਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਤਿੰਨ ਫਿਲਮਾਂ 'ਤੁਣਕਾ ਪਿਆਰ ਦਾ', 'ਟਾਕਰੇ ਜੱਟਾਂ ਦੇ' ਅਤੇ 'ਕਰਮੋ ਕੀ ਸਜ਼ਾ' ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਵੀ ਅਨਿਲ ਪੰਡਿਤ ਵੱਲੋਂ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਨਦੇਹੀ ਅਤੇ ਜਨੂੰਨੀਅਤ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਰਮਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਅਨਿਲ ਪੰਡਿਤ ਆਪਣੇ ਕਈ ਯਾਦਗਾਰੀ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨੈਣ ਪ੍ਰੀਤੋ ਦੇ (1995), ਵੀਰਾ (1984) ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਈਆਂ ਵਿਲੱਖਣ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੀਆ ਹਨ। ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਚੌਖੀ ਭੱਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਿਅਰ ਦਾ ਅਗਾਜ਼ ਭੋਜਪੁਰੀ ਫ਼ਿਲਮ ਲਾਡਲੀ (2014) 'ਚ ਸਹਾਇਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਜੋ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਧੀਨ ਮਹਾਨ ਅਦਾਕਾਰ ਸਵ: ਦਿਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹਤਰੀਣ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।

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