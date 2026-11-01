ਇਸ ਨਵੀਂ ਪੁਸਤਕ ਨਾਲ ਚਰਚਾ 'ਚ ਰਾਣਾ ਰਣਬੀਰ, ਲੋਕ-ਅਰਪਣ ਹੀ ਪਾਠਕ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਜਗਾ
ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਰਾਣਾ ਰਣਬੀਰ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ‘ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਰਚਨਾ...
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 1, 2026 at 12:49 PM IST
ਫਰੀਦਕੋਟ: ਰਾਣਾ ਰਣਬੀਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਚਾਣ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਰੰਗਮੰਚ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਗਲਿਆਰਿਆ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਲਾ ਵਿਧਾਵਾਂ 'ਚ ਬਰਾਬਰਤਾ ਭਰੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ, ਉਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੌਥੇ ਸੰਸਕਰਣ ਵਜੋ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਪੁਸਤਕ 'ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ', ਜਿਸ ਨੇ ਲੋਕ-ਅਰਪਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਪਾਠਕ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਜਗਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਚੇਤਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ
ਚੇਤਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਪੁਸਤਕ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਭਰਪੂਰ ਪਾਠਕ ਹੁੰਗਾਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਿੱਗਜ਼ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਕਲਾਕਾਰ, ਜਿੰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਿਓਣ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਡੱਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਕਤ ਪੁਸਤਕ, ਜਿਸ ਦਾ ਚੌਥੇ ਸੰਸਕਰਣ ਤੱਕ ਪਹੁਚਣ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰ ਲੈਣਾ ਮਾਣ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਭਰਿਆ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ।
ਉਧਰ ਜੇਕਰ ਵਰਕ ਮੁਹਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਬੇਹਤਰੀਣ ਅਦਾਕਾਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮੰਨਵਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਬਾਕਮਾਲ ਅਦਾਕਾਰ, ਜਿੰਨਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲਰ ਸਟਾਰਰ 'ਇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ' ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਅਮੂਮਨ ਉਹ ਕਾਮੇਡੀ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਨਜਰੀਂ ਪੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਕਈ ਪੁਸਤਕਾਂ ਸਾਹਿਤਕ ਸਫਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਰਾਣਾ ਰਣਬੀਰ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਪਣੇ ਮੰਚਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਪਣੇ ਨਾਟਕ 'ਬੰਦੇ ਬਣੇ ਬੰਦੇ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅਰਥ-ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਮੰਨੋਰੰਜਕ ਨਾਟਕ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ-ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਸਰਾਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਕਤ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਇਹ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਣਾ ਰਣਬੀਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਕਈ ਪੁਸਤਕਾਂ ਸਾਹਿਤਕ ਸਫਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਵਿਚ 'ਆਹੋ', 'ਦੀਵਾ', 'ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ' , 'ਕਲਾਕਾਰੀਆਂ' ਅਤੇ 'ਕਿਣ ਮਿਣ ਤਿੱਪ ਤਿੱਪ' ਆਦਿ ਸ਼ੁਮਾਰ ਰਹੀਆ ਹਨ।