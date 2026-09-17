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ਐਕਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਸੰਧੂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਤੱਕ ਧਾਂਕ ਜਮਾਉਣ ਦਾ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹਾਸਿਲ

ਐਕਸ਼ਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਈ ਬਾਲੀਵੁੱਡ-ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਐਕਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਸੰਧੂ
ਐਕਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਸੰਧੂ (Pic Credit: Special Arrangement)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 17, 2026 at 9:36 AM IST

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਤੌਰ ਐਕਸ਼ਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਹਿਚਾਣ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਗੁਰਨਾਮ ਕੌਰ ਦਾ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੰਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਚਾਨਕ ਤੁਰ ਜਾਣ ਉਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਹਿਰੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਸੂਲਪੁਰ ਜੌੜਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਇਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਐਕਸ਼ਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਜੋ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਕਤਾਰ ਮਾਰਧਾੜ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਅਪਣੇ ਨਾਂਅ ਦਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੁੰਬਈ ਨਗਰੀ 'ਚ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤ ਦੀ ਇਸ ਮਾਣਮੱਤੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਉਤਰਾਅ ਭਰੇ ਕਰੀਅਰ ਪੜਾਅ 'ਚੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੌਂਸਲਾ ਦੇਣ ਕੇ ਉਭਾਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।

ਹਾਲ ਹੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ 'ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ 2' ਸਮੇਤ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਫਿਲਮਸ, ਸੀਰੀਅਲ ਅਤੇ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦਾ ਬਹੁ-ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਬਾਕਮਾਲ ਐਕਸ਼ਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਜੋ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀਂ ਵੀ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਓਧਰ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਔਲਖ, ਰਤਨ ਔਲਖ, ਮੋਹਨ ਬੱਗੜ, ਅਵਤਾਰ ਗਿੱਲ, ਯੋਗੇਸ਼ ਛਾਬੜਾ, ਵਿਜੇ ਟੰਡਨ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਬਾਂਸਲ (ਸਿਨੇਮਾਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ਰ), ਰਾਮਕਿਰਨ ਚੋਪੜਾ (ਸੀਨੀਅਰ ਡਬਿੰਗ ਆਰਟਿਸਟ), ਜਗਮੀਤ ਬੱਲ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ-ਗੀਤਕਾਰ, ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ, ਪਰਮ ਪਰਮਿੰਦਰ, ਉਪਾਸਨਾ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਧੰਜਲ, ਗੋਪੀ ਭੱਲਾ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ, ਤੀਰਥ ਗਿੱਲ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੇ, ਜਿੰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡੂੰਘੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਸੰਧੂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

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ACTION DIRECTOR JASWANT SINGH
ਐਕਸ਼ਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ
ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ
JASWANT SANDHU MOTHER PASSED AWAY
JASWANT SINGH SANDHU

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