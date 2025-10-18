ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਸਟੇਜ ਉਤੇ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਦੀ ਮੌਤ, "ਸੋਹਣਿਓ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ" ਸਣੇ ਗਾਏ ਸੀ ਕਈ ਹਿੱਟ ਗੀਤ

ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਸਟੇਜ ਉਤੇ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਦੀ ਮੌਤ, "ਸੋਹਣਿਓ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ" ਸਣੇ ਗਾਏ ਸੀ ਕਈ ਹਿੱਟ ਗੀਤ
ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਬੋਲ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਬਾਰੇ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 18, 2025 at 4:08 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: "ਸੋਹਣਿਓ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਦਿਲ ਦੀ ਜੇ ਇੱਕ ਕਹਿ ਦਿਆਂ" ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 90ਵੇਂ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਤੋਂ ਯਕੀਨਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੀਤ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ...ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗਾਇਕ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਤੌਰ ਉਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੀ ਹਾਂ...ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸੋਨੀ ਪਾਬਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਕੌਣ ਸੀ ਸੋਨੀ ਪਾਬਲਾ
ਸੋਨੀ ਪਾਬਲਾ ਦਾ ਅਸਲੀ ਨਾਂਅ ਤੇਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਪਾਬਲਾ ਸੀ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 29 ਜੂਨ 1976 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋਨੀ ਪਾਬਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਫ਼ਰ ਲਈ ਇਸੇ ਨਾਮ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ। ਸੋਨੀ 4 ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਇੱਕਲਾ ਭਰਾ ਸੀ। ਸੋਨੀ ਪਾਬਲਾ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਜਸਬੀਰ ਕੋਲ 1992 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀਤਕ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋ ਐਲਬਮ 'ਹੀਰੇ ਹੀਰੇ' ਅਤੇ 'ਗੱਲ ਦਿਲ ਦੀ' ਲਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ।
ਸੋਨੀ ਪਾਬਲਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗੀਤ 'ਸੋਹਣਿਓ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ' ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਐਲਬਮ ਵਿਚਲਾ ਗੀਤ ਸੀ। ਸੋਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀਤਕ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 3 ਐਲਬਮ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਸੋਨੀ ਪਾਬਲਾ ਦੀ ਮੌਤ
ਜੇਕਰ ਸੋਨੀ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੋਨੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਵੰਬਰ 2005 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਵਿਆਹ ਦੇ 1 ਸਾਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2006 ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਬਲਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਏ। ਦਰਅਸਲ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਪਟਿਆਲਾ ਨਾਈਟ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ' ਦੌਰਾਨ ਸੋਨੀ ਪਾਬਲਾ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2006 ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਝ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਨੀ ਪਾਬਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਸਟੇਜ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਇਕ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸੋਨੀ ਪਾਬਲਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਆਹਾਂ ਉਤੇ ਵਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਾਇਕ ਦੇ ਗੀਤ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿਣਗੇ।
