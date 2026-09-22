ਆਸਿਫ ਖਾਨ-ਲਵ ਗਿੱਲ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ’ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ, ਪਤਨੀ ਜ਼ੇਬਾ ਨੇ ਤੋੜੀ ਚੁੱਪੀ
ਆਸਿਫ ਖਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਲਵ ਗਿੱਲ ਨਾਲ ਆਸਿਫ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਨੇੜਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਉੱਡੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 22, 2026 at 11:07 AM IST
ਮੁੰਬਈ: 'ਬਿੱਗ ਬੌਸ 20' ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਆਸਿਫ ਖਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜ਼ੇਬਾ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਅਫਵਾਹਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਰਚਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ 'ਬਿੱਗ ਬੌਸ' ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿ-ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਲਵ ਗਿੱਲ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਨੇੜਤਾ ਕਾਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ 'ਬਿੱਗ ਬੌਸ' ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਸਿਫ ਅਤੇ ਲਵ ਦੀਆਂ ਕਲਿੱਪਾਂ ਦੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ।
ਜ਼ੇਬਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਿੱਪਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਸਿਫ ਦੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰਾਏ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਸਗੋਂ 24/7 ਲਾਈਵ ਫੀਡ ਦੇਖਣ।
ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, "ਆਸਿਫ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਲੋਂ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ, ਜੋ ਉਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਹਾਣੀ ਘੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਬਾਰੇ ਹਾਲੀਆ ਚਰਚਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਕੁਝ ਕਲਿੱਪਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ 24/7 ਲਾਈਵ ਫੀਡ ਦੇਖੋ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮੇਰੇ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਪਤੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਝਲਕ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜੋ ਕੁਝ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਬੰਧਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਡੂੰਘੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਜਾਂ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
Isn’t he married ??— Sneha Singh (@kaleshi_kido) September 21, 2026
Still he is ok with this much closeness with #LoveGill
If his wife does same thing with someone else (male) he is ok with it??#AashifKhan#BiggBoss20 pic.twitter.com/L3PwzFbrqs
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਅੰਦਰ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਦਿਓ। ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ ਰਾਏ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖੇਡ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਇਸ ਲਈ, ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੀ, ਆਸਿਫ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਉਸਦੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਖੁਦ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਲਿੱਪਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ।"
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ ਬਿੱਗ ਬੌਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਸ ਕੁਝ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਸਿਫ਼ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।
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