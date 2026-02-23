"ਐਸਾ ਮਤ ਕਰ ਯਾਰ", ਅਰਿਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਲੇਬੈਕ ਸਿੰਗਿੰਗ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉਤੇ ਬੋਲੇ ਆਮਿਰ ਖਾਨ
ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕ ਅਰਿਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਲੇਬੈਕ ਸਿੰਗਿੰਗ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣ ਉਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।
ਮੁੰਬਈ: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਗਾਇਕ ਅਰਿਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਮੁਰਸ਼ੀਦਾਬਾਦ ਵਿਖੇ ਸਟਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਗਏ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ 'ਏਕ ਦਿਨ' ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗਾਇਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਟਰੈਕ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰ ਨੂੰ ਅਰਿਜੀਤ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰਸਟਾਰ 3 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਰਿਜੀਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਸਨ, ਅਰਿਜੀਤ ਵੱਲੋਂ ਪਲੇਬੈਕ ਸਿੰਗਿੰਗ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ।
ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਮਿਰ ਨੂੰ ਗਾਇਕ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਉਸਨੇ ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮਾ ਲਈ ਪਲੇਬੈਕ ਸਿੰਗਿੰਗ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, "ਐਸਾ ਮਤ ਕਰ ਯਾਰ, ਹਮ ਲੋਗ ਕਾ ਕਿਆ ਹੋਗਾ?"।
ਆਮਿਰ ਫਿਲਮ ਦੇ ਟਾਈਟਲ ਟਰੈਕ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਲਈ ਮੁਰਸ਼ੀਦਾਬਾਦ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਅਦਾਕਾਰ ਅਰਿਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਟਕਲਾਂ 'ਤੇ ਵਿਰਾਮ ਉਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਆਮਿਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟਰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਰਿਜੀਤ ਦਾ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਸਾਈ ਪੱਲਵੀ ਅਤੇ ਜੁਨੈਦ ਖਾਨ ਸਟਾਰਰ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ 'ਏਕ ਦਿਨ' ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।
ਆਮਿਰ ਅਰਿਜੀਤ ਦੇ ਜੱਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਮੁਰਸ਼ੀਦਾਬਾਦ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਚਾਰ ਦਿਨ ਅਰਿਜੀਤ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਰਹੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਿਲਮ ਲਈ ਗਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
'ਏਕ ਦਿਨ' ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਤਰਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਮਨਸੂਰ ਖਾਨ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਰਚਨਾਤਮਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਕੱਠੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ 'ਕਿਆਮਤ ਸੇ ਕਯਾਮਤ ਤੱਕ', 'ਜੋ ਜੀਤਾ ਵਹੀ ਸਿਕੰਦਰ', 'ਅਕੇਲੇ ਹਮ ਅਕੇਲੇ ਤੁਮ' ਅਤੇ 'ਜਾਨੇ ਤੂੰ... ਯਾ ਜਾਨੇ ਨਾ' ਵਰਗੀਆਂ ਅਭੁੱਲ ਫਿਲਮਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਬਣੀ 'ਏਕ ਦਿਨ' ਸੁਨੀਲ ਪਾਂਡੇ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮਿਰ ਖਾਨ, ਮਨਸੂਰ ਖਾਨ ਅਤੇ ਅਪਰਣਾ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਮਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮ 1 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
