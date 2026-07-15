ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੰਗਾਮਾ, ਸਟਾਰ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਆਮਿਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਆਹ ਰੀਨਾ ਦੱਤਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ 1986 ਤੋਂ 2002 ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕਿਰਨ ਰਾਓ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 15, 2026 at 1:33 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅਦਾਕਾਰ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ "ਲਵ ਜੇਹਾਦ ਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਅੰਬੈਸਡਰ" ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਚੁੱਪੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਤਰ-ਧਰਮ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦੋਸਤ ਗੌਰੀ ਸਪ੍ਰੈਟ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ।
ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਰਾਹੀਂ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਦੋਵਾਂ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। "ਲਵ ਜੇਹਾਦ" ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਮਿਰ ਨੇ ਕਿਹਾ:
"ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਸਮਾਜਿਕ ਹੈ। ਮੇਰੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾ ਮਨਸੂਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਈਸਾਈ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਗੌਰੀ, ਕਿਰਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੀਨਾ ਨੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿਵਲ ਮੈਰਿਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗੌਰੀ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਈਸਾਈ ਹੈ।"
ਆਮਿਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਆਹ 1986 ਤੋਂ 2002 ਤੱਕ ਰੀਨਾ ਦੱਤਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ 2005 ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕਿਰਨ ਰਾਓ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਫਤਵਾ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਮੁਖੀ ਮੁਫਤੀ ਮੌਲਾਨਾ ਚੌਧਰੀ ਇਫ਼ਰਾਹਿਮ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਇਸ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਫਤਵਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਆਦਮੀ ਗੈਰ-ਇਸਲਾਮਿਕ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਔਰਤ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਆਮਿਰ ਅਤੇ ਗੌਰੀ ਦੇ 5 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਈਆਂ। ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਚੁੱਪੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ।
ਮੌਲਾਨਾ ਇਬਰਾਹਿਮ ਹੁਸੈਨ, ਜਿਸਦੀ ਪਛਾਣ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਦਾਰੁਲ ਇਫ਼ਤਾ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਮੁੱਖ ਮੁਫਤੀ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਆਮਿਰ ਅਤੇ ਗੌਰੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਫਤਵਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੌਰੀ ਮੁਸਲਿਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਔਨਲਾਈਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਮੁਸਲਿਮ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਪਾਪ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੋ ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਲ੍ਹਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਆਮਿਰ ਦੇ ਤੀਜੇ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਰੀਆ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਆਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ "ਲਵ ਜੇਹਾਦ" ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਆਮਿਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਤਰ-ਧਰਮ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੌਰੀ ਸਪ੍ਰੈਟ, ਰੀਨਾ ਦੱਤਾ ਜਾਂ ਕਿਰਨ ਰਾਓ ਦਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਵਿਆਹ ਸਿਵਲ ਮੈਰਿਜ ਸਨ।
ਆਮਿਰ ਅਤੇ ਗੌਰੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ
ਆਮਿਰ ਅਤੇ ਗੌਰੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮਿਰ ਦੀ ਚਚੇਰੀ ਭੈਣ ਨੁਜ਼ਹਤ ਖਾਨ ਰਾਹੀਂ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲੇ। ਆਮਿਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 60ਵੇਂ ਜਨਮਦਿਨ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਗੌਰੀ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਡੇਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।
ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 150 ਮਹਿਮਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ, ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
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