ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਦੀ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣਗੇ ਅਰਿਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗੀਤ, ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੇ ਰਿਲੀਜ਼
ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਨੇ ਫਿਲਮ "ਏਕ ਦਿਨ" ਲਈ ਅਰਿਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਇਕ ਨੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਲਈ ਖਾਸ ਗਾਣੇ ਗਾਏ ਹਨ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 9, 2026 at 4:35 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਲੇਬੈਕ ਗਾਇਕ ਅਰਿਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁਰਸ਼ੀਦਾਬਾਦ ਗਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ "ਏਕ ਦਿਨ" ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਲਈ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੀਤ ਹੈ। ਅੱਜ "ਮਿਸਟਰ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨਿਸਟ" ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਰਿਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੋਮਵਾਰ 9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਨੇ ਅਰਿਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਅਦਾਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਾਇਕ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਰਿਜੀਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ "ਏਕ ਦਿਨ" ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਗਾਇਕ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਅਰਿਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਟੀਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ, "ਅਰਿਜੀਤ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ 'ਏਕ ਦਿਨ' ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਬਿਤਾਏ ਚਾਰ ਦਿਨ ਜਾਦੂਈ ਸਨ।" ਲਾਲ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਇਮੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਸਟ ਦਾ ਕੈਪਸ਼ਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, "ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਅਰਿਜੀਤ 'ਏਕ ਦਿਨ' ਦੇ ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਦਿਲ ਲਿਆਉਣ ਲਈ।"
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਰਿਜੀਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਮੁਰਸ਼ੀਦਾਬਾਦ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਰਸ਼ੀਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਮੈਂ ਅਰਿਜੀਤ ਨੂੰ ਫਿਲਮਾਂ ਲਈ ਗਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ।"
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਰਿਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 'ਏਕ ਦਿਨ' ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਸੀ। ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਰਿਜੀਤ ਜੁਨੈਦ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ "ਏਕ ਦਿਨ" ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। "ਏਕ ਦਿਨ" ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਗਾਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਾਇਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜੁਨੈਦ ਖਾਨ ਅਤੇ ਸਾਈ ਪੱਲਵੀ ਸਟਾਰਰ "ਏਕ ਦਿਨ" 1 ਮਈ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਰਿਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪਲੇਬੈਕ ਗਾਇਕੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸੰਨਿਆਸ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ।
