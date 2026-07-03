61 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਘੋੜੀ ਚੜ੍ਹਨਗੇ ਆਮਿਰ ਖਾਨ, ਇਸ ਦਿਨ ਕਰਨਗੇ ਵਿਆਹ
ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ 'ਮਿਸਟਰ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨਿਸਟ' ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਸਟਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 3, 2026 at 11:31 AM IST
ਮੁੰਬਈ: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ 'ਮਿਸਟਰ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨਿਸਟ' ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੀਜੇ ਵਿਆਹ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਕਾਰ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਗੌਰੀ ਸਪਰੇਟ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਆਮਿਰ ਨੇ ਇਸ ਤੀਜੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਥਾਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਸਦੇ ਬਾਂਦਰਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿਰਫ਼ ਦੋਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਾਥੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸਮਾਰੋਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਵਿਆਹ 5 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਵਿਆਹ ਹੈ। 5 ਤਰੀਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਦਿਨ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਉੱਥੇ ਹੋਣਗੇ।" ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਇਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਰਹੀਏ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟਾ, ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ।"
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਅਤੇ ਗੌਰੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 150 ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਰੀਨਾ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਰਨ ਰਾਓ, ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਦੇ ਬਾਂਦਰਾ ਸਥਿਤ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮਿਰ ਦੇ ਬੱਚੇ- ਜੁਨੈਦ ਖਾਨ, ਈਰਾ ਖਾਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਖਾਨ ਵੀ ਇਸ ਵਿਆਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੇ।
ਆਮਿਰ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹਨ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਗੌਰੀ ਅਤੇ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੋਸਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਨੇ ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 60ਵੇਂ ਜਨਮਦਿਨ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਗੌਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਲਗਭਗ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੋਸਤ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਰੁਮਾਂਟਿਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ।
#WATCH | Mumbai | On his marriage plans, actor Aamir Khan says, " i am getting married on july 5, and the wedding will take place at home with close family and friends. we seek everyone's blessings and hope that we remain happy forever..." (02.07) pic.twitter.com/GXhBqEaDcH— ANI (@ANI) July 3, 2026
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਮਿਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਰੀਨਾ ਦੱਤਾ ਨਾਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਸਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਹਨ-ਜੁਨੈਦ ਅਤੇ ਈਰਾ। ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਅਤੇ ਰੀਨਾ ਦੱਤਾ ਦਾ 2002 ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮਿਰ ਨੇ 2005 ਵਿੱਚ ਕਿਰਨ ਰਾਓ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਓ ਖਾਨ ਹੈ। ਆਮਿਰ ਅਤੇ ਕਿਰਨ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
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