ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਤੇ ਭੜਕੀ 'ਦੰਗਲ ਗਰਲ', ਬੋਲੀ-ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ...
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਦੀ 'ਦੰਗਲ ਗਰਲ' ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ, ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 16, 2025 at 12:25 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਏ ਹਨ। ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤ ਦਾ ਹਿਜਾਬ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਵੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਦੀ 'ਦੰਗਲ' ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਾਇਰਾ ਵਸੀਮ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਚੁੱਪੀ ਤੋੜੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
A woman’s dignity and modesty are not props to toy with. Least of all on a public stage. As a Muslim woman, watching another woman’s niqab being pulled at so casually, accompanied by that nonchalant smile, was so infuriating.— Zaira Wasim (@ZairaWasimmm) December 15, 2025
Power does not grant permission to violate…
ਸਾਬਕਾ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸੀਐੱਮ ਨਿਤੀਸ਼ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼
ਜ਼ਾਇਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਸਜਾਵਟ ਕੋਈ ਖਿਡੌਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਔਰਤ ਦੇ ਪਰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਉਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਿਨਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਬੇਪਰਵਾਹ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰੋ। ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਔਰਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"
ਵਸੀਮ ਦੀ ਪੋਸਟ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਟ੍ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ।
यह क्या हो गया है नीतीश जी को?— Rashtriya Janata Dal (@RJDforIndia) December 15, 2025
मानसिक स्थिति बिल्कुल ही अब दयनीय स्थिति में पहुंच चुकी है या नीतीश बाबू अब 100% संघी हो चुके हैं?@yadavtejashwi #RJD #bihar #TejashwiYadav pic.twitter.com/vRyqUaKhwm
ਅਦਾਕਾਰਾ ਜ਼ਾਇਰਾ ਵਸੀਮ ਬਾਰੇ
ਜ਼ਾਇਰਾ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰਹਿੱਟ ਫਿਲਮ 'ਦੰਗਲ' ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਬਾਲ ਸਟਾਰ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਗੀਤਾ ਫੋਗਾਟ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਨਾਲ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ।
2019 ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਰਹਾਨ ਅਖਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਚੋਪੜਾ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਦਿ ਸਕਾਈ ਇਜ਼ ਪਿੰਕ' ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਸਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। 30 ਜੂਨ 2019 ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਦਾਕਾਰੀ ਕਰੀਅਰ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਦੱਸਿਆ। ਨਵੰਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਵਸੀਮ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਉਸਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
