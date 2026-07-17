Sonam Wangchuk ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਨੇ ਤੋੜੀ ਚੁੱਪੀ, '3 Idiots' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ
ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ '3 ਇਡੀਅਟਸ' ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 17, 2026 at 12:55 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਪਿਛਲੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਉਸਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਰਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਓਮੀ ਵੈਦਿਆ, ਜਿਸਨੇ ਫਿਲਮ '3 ਇਡੀਅਟਸ' ਵਿੱਚ 'ਚਤੁਰ' ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਨਿਭਾਇਆ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਉਸਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਓਮੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚੁੱਪੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਟ੍ਰੋਲਿੰਗ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਆਮਿਰ ਨੇ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹਨ।
Today at @BFI I asked Mr Amir Khan about @Wangchuk66 and his fast. Here is his response: @abhijeet_dipke @CJP_2029 @Cockroachisback @SauravDassss pic.twitter.com/jkeKFssrDX— nabanita sircar (@sircarnabanita) July 16, 2026
ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਬਾਰੇ ਕੀ ਬੋਲੇ ਆਮਿਰ ਖਾਨ
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਫਿਲਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਿਖੇ 'ਲਗਾਨ' ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ।" ਆਮਿਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, "ਨਹੀਂ...ਇਹ ਇੱਕ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ 'ਚਤੁਰ' ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ, ਪਰ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਹਿਰਾਨੀ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਸੋਨਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਸਦਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਡੂੰਘਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। '3 ਇਡੀਅਟਸ' ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਹਰ ਕੋਈ ਉਸਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ।"
ਕਿਰਨ ਰਾਓ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਮਰਥਨ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ ਕਿਰਨ ਰਾਓ (ਤਲਾਕ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ) ਵੀ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਕਿਰਨ ਲਿਖਦੀ ਹੈ, "ਮੈਂ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ, ਅਭਿਜੀਤ ਦੀਪਕੇ, ਸੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਜਵਾਨ ਅਤੇ ਬੁੱਢੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਮੁੱਠਤਾ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਸੋਨਮ ਜੀ, ਨੇਹਾ, ਮਨੀਸ਼, ਅਮੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਲਾਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਤੋਂ ਜਗਾਇਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।"
ਕਿਰਨ ਰਾਓ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੀ ਹੈ, "19 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪੀ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ? ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਇਸ ਗਤੀਰੋਧ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।"
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