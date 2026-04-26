'ਸਫ਼ਲਤਾ ਲਈ ਸ਼ੌਰਟ-ਕਟ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣਾ ਕਦੇ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ" ਗੁਰਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸੂਰਾਪੁਰੀ ਨੇ ਖਾਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੱਸਿਆ

'ਸਫ਼ਲਤਾ ਲਈ ਸ਼ੌਰਟ-ਕਟ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣਾ ਕਦੇ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ" ਗੁਰਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸੂਰਾਪੁਰੀ ਨੇ ਖਾਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੱਸਿਆ
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 26, 2026 at 4:28 PM IST
ਫਰੀਦਕੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕੀ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਧਰੁਵ ਤਾਰੇ ਵਾਂਗ ਅਪਣੇ ਅਲਹਦਾ ਵਜ਼ੂਦ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗਾਇਕ ਗੁਰਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸੂਰਾਪੁਰੀ। ਜਿੰਨਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਫ਼ਰ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਗ਼ੀਤਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂਵਲੀ ਤੱਕ ਅਪਣੇ ਵੱਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਜਿਓ ਦਾ ਤਿਓ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ-ਭਰ ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਨਯਾਬ ਗੀਤਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗਾਇਕੀ ਕਲਾ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮੰਨਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਹੋਣਹਾਰ ਅਤੇ ਸੋਹਣੇ -ਸੁਨੱਖੇ ਗਾਇਕ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਿਅਰ ਅਤੇ ਉਤਰਾਅ ਚੜਾਅ ਭਰੇ ਰਹੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗਾਇਕ ਗੁਰਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸੂਰਾਪੁਰੀ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹਨ ਸੰਖੇਪ ਅੰਸ਼:-
ਸਵਾਲ: ਅਪਣੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸ਼ੀਂ ਖੁਦ ਆਂਕਲਣ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲਗਦਾ ਹੈ 'ਲੰਮੇਰ੍ਹਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਇਹ ਪੈਂਡਾ?
ਗੁਰਕ੍ਰਿਪਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ: ਓਵਰਆਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਲ 1992 ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮਕਬੂਲ ਸੰਗ਼ੀਤਕ ਸ਼ੋਅ 'ਲਾਰਾ ਲੱਪਾ' ਵਿਚ ਪਾਈਆਂ ਬੋਲੀਆਂ। ''ਸਾਉਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਤੂੰ ਆਇਆ ਗੱਡੀ ਜੋੜ ਕੇ" ਨੇ ਐਸਾ ਰੰਗ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਕਿ ਫ਼ਿਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨ੍ਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ।
ਸਵਾਲ : ਓਦੋ ਦੀ ਗਾਇਕੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੀ ਸੰਗ਼ੀਤਕ-ਗਾਇਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚ ਮਿਆਰ ਪੱਖੋ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ?
ਜਵਾਬ: ਸੱਚ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਗੀਤ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਸਭ ਦੀ ਅਪਣੀ ਅਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਦਾ ਦਾ ਗਾਉਣਾ, ਜਿੱਥੋ ਤੱਕ ਅਪਣੀ ਸੋਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਭਿਅਕ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਗੀਤਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗਾਇਕੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹਤ ਦੇਣਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠਿਆ ਬੈਠ ਕੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕੇ।
ਸਵਾਲ : ਅਮੂਮਨ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਆਦਾਤਰ ਗਾਇਕ ਜਲਦ ਸਫ਼ਲਤਾ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤੋਰ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਲ ਲੈੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਆਰੀ ਮਿੱਥੀ ਲੀਕ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਦੇ ਟੁਟਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ?
ਜਵਾਬ: ਦਰਅਸਲ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਹੋੜ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖਵਾਇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਹਸਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹੀ ਸਹੀ ਗਲਤ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦੂਰਅਗਾਮੀ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਅਪਣਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਰਟ ਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਥੋੜ੍ਹਾਂ ਖਾ ਲਓ ਘੱਟ ਖਾ ਲਓ ਸਸਤਾ ਪਹਿਨ ਲਓ ਪਰ ਗ਼ਲਤ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਰਾਹ ਨਾ ਚੁਣੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੇਖਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਖੁਦ ,ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆ ਅੱਗੇ ਨੀਵੀਂ ਨਾ ਪਾਉਣੀ ਪਵੇ।
ਸਵਾਲ: ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਕਾਲੀਨ ਰਹੇ ਕਈ ਗਾਇਕ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਘੱਟ ਸਰਗਰਮ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਰਹੇ?
ਜਵਾਬ: ਸਮੇਂ ਦਰ ਸਮੇਂ ਕਾਫ਼ੀ ਆਫ਼ਰਜ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਗਾਇਕੀ ਅਤੇ ਗੀਤਕਾਰੀ ਦੀ ਤਰਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜੋ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਖਵਾਹਿਸ਼ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ , ਉਸ ਤਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਗਾਣਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ , ਜਿਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦਾ ਮਨ ਕਰੇ , ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਰਵਿੰਦਰ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ '15 ਲੱਖ ਕਦੋ ਆਊਗਾ' ਜਰੂਰ ਕੀਤੀ , ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚਲਾ ਰੋਲ ਛੋਟਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁ -ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਲੱਗਿਆ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮਨਮਾਫਿਕ ਪ੍ਰੋਪੋਜਲ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਜਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ।
ਸਵਾਲ: ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਗਾਏ ਗਾਣੇ , ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਕਰੀਬ ਰਹੇ?
ਜਵਾਬ: ਅਪਣੇ ਹਰ ਗੀਤ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਲਈ ਖਾਸ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੁਝੇਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾਂ ਵਿਚ 'ਕੰਗਣਾ', 'ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਸ ਕੀ ਲਿਆ', ਜਦੋ ਦੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਯਾਰੀਆਂ', ਅੱਖੀਆਂ ਚਾਰ', 'ਯਾਰੀ', 'ਦੁਪੱਟਾ','ਰਿਸ਼ਤੇ', 'ਚੰਨ', 'ਅਪਣਾ ਕੋਈ' ਅਤੇ 'ਤੇਰੇ ਨਾਲ' ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਵਾਲ : ਆਉੰਦੇ ਦਿਨੀਂ ਕੀ ਖਾਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ?
ਜਵਾਬ: ਧਾਰਮਿਕ ਗੀਤ ਘੱਟ ਗਾ ਸਕਿਆ ਹਾਂ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਾਣੇ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਸੰਗ਼ੀਤਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕਰਾਗਾਂ।
ਸਵਾਲ: ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾਂ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋ?
ਜਵਾਬ: ਕਈ ਸਾਥ ਅਤੇ ਸਬੱਬ ਇਸ ਪੈਂਡੇ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਬਣੇ ਹਨ, ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਸਮੇਂ ਦਰ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਨਿੱਘਾ ਸਾਥ ,ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨਾਂ ਵਿਚ ਮਨਜੀਤ ਕੈਨੇਡਾ, ਸਿੱਧੂ ਸਰਬਜੀਤ, ਕੁਲਤਾਰ ਪਾਬਲਾ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਫਗਵਾੜਾ, ਕੋਕੀ ਦੀਪ , ਕਿੰਦਾ ਝਿੱਕਾ ਅਤੇ ਰਸ਼ਪਾਲ ਪਾਲੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।