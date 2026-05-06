ਮਧੂਬਾਲਾ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰੇਗਾ ਚੰਦਰਾ ਬਰਾੜ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣਾ, ਝਲਕ ਰਿਵੀਲ

ਮਧੂਬਾਲਾ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰੇਗਾ ਚੰਦਰਾ ਬਰਾੜ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣਾ, ਝਲਕ ਰਿਵੀਲ
ਗਾਇਕ ਚੰਦਰਾ ਬਰਾੜ ਦੇ ਨਵੇਂ ਗਾਣੇ ਦੀ ਝਲਕ ਰਿਵੀਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਮਧੂਬਾਲਾ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰੇਗਾ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 6, 2026 at 3:24 PM IST
ਫਰੀਦਕੋਟ: ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਮਧੂਬਾਲਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਅਤੇ ਬੇਹਤਰੀਣ ਅਦਾਕਾਰਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਧੂਬਾਲਾ 1950 ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਲੰਬੇ ਕਰਿਅਰ ਵਿੱਚ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਫ਼ਲ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਮੇਡੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਡਰਾਮੇ ਤੱਕ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਦਾਕਾਰਾ ਮਧੂਬਾਲਾ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਨੇਮਾ ਆਈਕਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਚੰਦਰਾ ਬਰਾੜ ਦਾ ਨਵਾ ਗਾਣਾ ਅਦਾਕਾਰਾ ਮਧੂਬਾਲਾ ਦੀਆਂ ਸਿਨੇਮਾ ਜਗਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਗਾਣੇ ਦੀ ਝਲਕ ਨੂੰ ਰਿਵੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 'ਵਾਈਟ ਹਿੱਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ' ਵੱਲੋ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਹ ਗਾਣਾ ਸੰਗ਼ੀਤਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਅਵਾਜ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਬੋਲ ਅਤੇ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵੀ ਚੰਦਰਾ ਬਰਾੜ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 'ਪਿਆਰ ਵੀ, ਨਖ਼ਰੇ ਵੀ ਅਤੇ ਥੋੜਾ ਗੁੱਸਾ ਵੀ' ਦੀ ਟੈਗ-ਲਾਇਨ ਅਧੀਨ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਗਾਣੇ ਦਾ ਸੰਗ਼ੀਤ ਮਿਸਟਰ ਸੈਟਰਡੇ ਵੱਲੋ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਇਸ ਗਾਣੇ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਅਲੱਗ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਂਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗਾਣੇ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਮੋਹਿਤ ਬਾਵਾ ਵੱਲੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਚੰਦਰਾ ਬਰਾੜ ਦੇ ਕਈ ਗਾਣਿਆ ਸਬੰਧਤ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
7 ਮਈ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਗਾਣੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਗੁਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਮਨਮੋਰਡ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹਨ, ਜੋ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਨਾਮੀ ਗਿਰਾਮੀ ਅਤੇ ਮੋਹਰੀ ਕਤਾਰ ਫ਼ਿਲਮ ਅਤੇ ਸੰਗ਼ੀਤ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹਿਚਾਣ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਚੰਦਰਾ ਬਰਾੜ ਦੇ ਇਸ ਗਾਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿਰਜਣਾ ਅਧੀਨ ਵਜ਼ੂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਗਾਣੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
