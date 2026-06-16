ETV Bharat / entertainment

ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਫਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ ਸੋਨੂੰ ਸੀਤੋ ਵਾਲਾ, ਥਾਂ-ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਭੀਖ਼?

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਸੋਨੂੰ ਸੀਤੋ ਵਾਲਾ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁਣ ਭੀਖ਼ ਮੰਗਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੋਨੂੰ ਸੀਤੋ ਵਾਲਾ
ਸੋਨੂੰ ਸੀਤੋ ਵਾਲਾ (Pic Credit: Instagram)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 16, 2026 at 12:29 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਾਤੋਂ-ਰਾਤ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਓਨੀ ਹੀ ਜਲਦੀ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋਨੂੰ ਸੀਤੋ ਵਾਲਾ ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। 2024 ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਕਦਮ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਸਾਧਾਰਨ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਅਚਾਨਕ ਸੋਨੂੰ ਸੀਤੋ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗਾਇਕ ਉਸਦੀ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।

ਹੁਣ ਲਗਭਗ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੋਨੂੰ ਸੀਤੋ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਰ ਵਾਇਰਲ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਟੇਢੇ-ਮੇਢੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਾਲਾ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਹ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ਉਤੇ ਭੀਖ਼ ਮੰਗਦਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਫਾਲੋਅਰਜ਼ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਸੋਨੂੰ ਸੀਤੋ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਦਰ-ਦਰ ਉਤੇ ਭੀਖ਼ ਮੰਗਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੋਨੂੰ ਸੀਤੋ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਨਾਮੀ ਗਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਕਾਫੀ ਆਮਦਨੀ ਵੀ ਹੋਈ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਸੋਨੂੰ ਸੀਤੋ ਵਾਲਾ ਨੂੰ ਮੰਗਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨ ਹੈ।

ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਖਾ ਗਏ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਫੋਨ ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਪੈਰ ਜਮਾਂਦਰੂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਤੋਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕ ਉਸਨੂੰ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

TAGGED:

SONU SITO WALA NOW SEEN BEGGING
SONU SITO WALA VIDEO
SONU SITO WALA FUNNY VIDEO
WHO IS SONU SITO WALA
ਸੋਨੂੰ ਸੀਤੋ ਵਾਲਾ

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.