ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਦੇ ਜਨਮਦਿਨ ਮੌਕੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਭੀੜ, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੇ ਬਿਗ ਬੀ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਡਾਂਸ

ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਦੇ ਜਨਮਦਿਨ ਮੌਕੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਭੀੜ, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੇ ਬਿਗ ਬੀ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਡਾਂਸ
ਅੱਜ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਮੈਗਾਸਟਾਰ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਦਾ ਜਨਮਦਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਅਦਾਕਾਰ ਦੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ।
Published : October 11, 2026 at 1:56 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਦਾ ਜਨਮਦਿਨ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣਾ 84ਵਾਂ ਜਨਮਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮਦਿਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਖਾਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਲਸਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਜਲਸੇ ਦੇ ਕਈ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਨੂੰ ਬਿਗ ਬੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਲਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਚਨ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਨੱਚਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਬੱਚਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਫੋਟੋ ਫੜੀ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਿੱਗ ਬੀ, ਜਯਾ ਬੱਚਨ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ, ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਰਾਏ ਬੱਚਨ, ਆਰਾਧਿਆ, ਸ਼ਵੇਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਨਵਿਆ ਅਤੇ ਅਗਸਤਿਆ ਇਕੱਠੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਗੁਬਾਰੇ ਫੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਬਿੱਗ ਬੀ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਵਰਗੇ ਦਿੱਖ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਕ ਪਰੋਸਦੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਦੇ ਜਨਮਦਿਨ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਖਾਸ ਦਿਨ 'ਤੇ ਬਿੱਗ ਬੀ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਇੱਕ ਖਾਸ ਬੰਧਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਕਾਰ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਜਨਮਦਿਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿੱਗ ਬੀ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ 11 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ 84 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਵਧਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅ "ਕੌਣ ਬਨੇਗਾ ਕਰੋੜਪਤੀ" ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਹਨ। ਅਦਾਕਾਰ "ਕਲਕੀ ਭਾਗ 2" ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ।
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