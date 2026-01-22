ETV Bharat / entertainment

ਆਸਕਰ ਐਵਾਰਡ 2026 ਦਾ ਅੱਜ ਐਲਾਨ, ਰੇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 5 ਫਿਲਮਾਂ, ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਵ

2026 ਦੇ ਆਸਕਰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਫਿਲਮ 'ਹੋਮਬਾਉਂਡ' ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦਾਂ ਹਨ।

OSCAR NOMINATIONS ANNOUNCEMENT 2026 (Pic Credit: The Academy)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 22, 2026 at 12:51 PM IST

2 Min Read
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆਸਕਰ ਦਾ 98ਵਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਲਮ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅੱਜ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। "ਹੋਮਬਾਉਂਡ" ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਆਓ ਇੱਥੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਆਸਕਰ ਦੌੜ ਵਿੱਚ 5 ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਮਾਂ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਆਸਕਰ-ਨਾਮਜ਼ਦ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 15 ਫਿਲਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫਿਲਮਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ 15 ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ 2026 ਦੇ ਆਸਕਰ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ।

ਆਸਕਰ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪੰਜ ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਮਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ?

2026 ਦੇ ਆਸਕਰ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਪੰਜ ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ "ਹੋਮਬਾਉਂਡ" ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ਼ ਮੋਸ਼ਨ ਪਿਕਚਰ ਆਰਟਸ ਐਂਡ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਨੇ ਸਰਵੋਤਮ ਫਿਲਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਯੋਗ 201 ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਰਿਸ਼ਭ ਸ਼ੈੱਟੀ ਦੀ "ਕਾਂਤਾਰਾ ਚੈਪਟਰ 1" (ਸਰਬੋਤਮ ਫਿਲਮ, ਅਦਾਕਾਰੀ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ, ਸਕ੍ਰੀਨਪਲੇ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਤੇ ਸਕ੍ਰੀਨਪਲੇ) ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਸਰਵੋਤਮ ਫਿਲਮ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ "ਮਹਾਵਤਾਰਾ ਨਰਸਿਮਹਾ" ਅਤੇ "ਟੂਰਿਸਟ ਫੈਮਿਲੀ" ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ "ਤਨਵੀ ਦਿ ਗ੍ਰੇਟ" ਅਤੇ "ਸਿਸਟਰ ਮਿਡਨਾਈਟ" ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਸਕਰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ?

98ਵੇਂ ਅਕੈਡਮੀ ਐਵਾਰਡ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਵੱਕਾਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਲਈ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਫਿਲਮਾਂ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 7.00 ਵਜੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਲਾਈਵ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਕੈਡਮੀ ਅਵਾਰਡ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ Oscar.com ਅਤੇ Oscar.org 'ਤੇ ਲਾਈਵ-ਸਟ੍ਰੀਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਟਿਊਬ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਕੈਡਮੀ ਐਵਾਰਡ ਪੰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ। ਭਾਰਤੀ ਦਰਸ਼ਕ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

