ETV Bharat / entertainment

ਆਸਕਰ 2026 ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਫਿਲਮ 'ਹੋਮਬਾਉਂਡ', ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਝੂਮ ਉੱਠੇ ਸਿਤਾਰੇ

ਫਿਲਮ 'ਹੋਮਬਾਉਂਡ' ਆਸਕਰ 2026 ਲਈ ਚੋਟੀ ਦੇ 15 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 98ਵੇਂ ਅਕੈਡਮੀ ਐਵਾਰਡ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀਰਵਾਰ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

98th Academy Awards
98th Academy Awards (Pic Credit: Film Poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 6, 2026 at 11:42 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗਲੋਬਲ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਜਗ੍ਹਾਂ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਮ 'ਹੋਮਬਾਉਂਡ' ਅਕੈਡਮੀ ਐਵਾਰਡ 2026 ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੀਚਰ ਫਿਲਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਹੈ। ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਪਿਕਚਰ ਆਰਟਸ ਐਂਡ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਦਰਾਂ ਫਿਲਮਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਂਟਰੀ 'ਹੋਮਬਾਉਂਡ' ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀ 'ਹੋਮਬਾਉਂਡ' ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਜਨਟੀਨਾ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਇਰਾਕ, ਜਾਪਾਨ, ਜੌਰਡਨ, ਨਾਰਵੇ, ਫਲਸਤੀਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਸਪੇਨ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ, ਤਾਈਵਾਨ ਅਤੇ ਟਿਊਨੀਸ਼ੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅੰਤਿਮ ਆਸਕਰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀਰਵਾਰ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਨੀਰਜ ਘੇਵਾਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਇਹ ਫਿਲਮ ਦੋ ਬਚਪਨ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਸ਼ੋਏਬ (ਈਸ਼ਾਨ ਖੱਟਰ) ਅਤੇ ਚੰਦਨ (ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੇਠਵਾ) ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਹਨ। ਸ਼ੋਏਬ ਅਤੇ ਚੰਦਨ ਦੋਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਾਹਨਵੀ ਕਪੂਰ ਵੀ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ।

'ਹੋਮਬਾਉਂਡ' ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਕਾਰੀ ਕਾਨਸ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਅਤੇ ਮੈਲਬੌਰਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਸਕਰ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਈਸ਼ਾਨ ਸਟਾਰਰ ਫਿਲਮ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੁਰਲੱਭ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਕੈਡਮੀ ਐਵਾਰਡਾਂ ਦੇ 98 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਰਵੋਤਮ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੀਚਰ ਫਿਲਮ ਲਈ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਫਿਲਮ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

ਈਸ਼ਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਕਹਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਅਕੈਡਮੀ ਐਵਾਰਡਾਂ ਤੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਘੋਸ਼ਣਾ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਮਾਰਟਿਨ ਸਕੋਰਸੇਸ ਦੀ ਫਿਲਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਕਲਿੱਪ ਵਿੱਚ ਮਾਰਟਿਨ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੀਰਜ ਘੇਵਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 98ਵਾਂ ਆਸਕਰ ਐਤਵਾਰ 15 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

TAGGED:

98TH ACADEMY AWARDS
98TH ACADEMY AWARDS INDIA HOMEBOUND
ਫਿਲਮ ਹੋਮਬਾਉਂਡ
ਅਕੈਡਮੀ ਐਵਾਰਡ 2026
POLLYWOOD LATEST NEWS

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.