Cannes 2026: ਘੂੰਘਟ ਕਰਕੇ ਚਰਚਾ 'ਚ ਰੁੱਚੀ ਗੁੱਜਰ, ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਚ 'ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਵਾਲ
79th Cannes Film Festival: ਜੈਪੁਰ ਦੀ ਮਾਡਲ ਰੁਚੀ ਗੁੱਜਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 20, 2026 at 9:08 AM IST
ਜੈਪੁਰ/ਰਾਜਸਥਾਨ: ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਰੁਚੀ ਗੁੱਜਰ ਨੇ ਵੱਕਾਰੀ ਕਾਨਸ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ 79ਵੇਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਗਲੈਮਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਵਿਲੱਖਣ ਪਰਦਾ ਪਹਿਨਣ (ਘੂੰਘਟ) ਵਾਲੇ ਦਿੱਖ ਅਤੇ ਦਲੇਰ ਬਿਆਨ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ।
ਰੁਚੀ ਗੁੱਜਰ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਰਵਾਇਤੀ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਇੱਕ ਗੁਲਾਬੀ ਪਹਿਰਾਵਾ ਅਤੇ ਪਰਦਾ ਚੁਣਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਪਹਿਰਾਵਾ ਰਵਾਇਤੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪਰਦਾ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਸਿਰਫ਼, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਰਥਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਮਾਣ ਲਈ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣ।
ਰੈੱਡ ਕਾਰਪੇਟ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਗਈ
ਕਾਨਸ ਰੈੱਡ ਕਾਰਪੇਟ 'ਤੇ ਉਸਦੀ ਦਿੱਖ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਦੇ ਬਿਆਨ, "ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ," ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਸ਼ਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ "ਫੈਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਵਾਦ" ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਰੁਚੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਸਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿੱਚ ਦਿਖਿਆ ਸੁਨੇਹਾ
ਰੁਚੀ ਦਾ ਲੁੱਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਰੂਪਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੁਲਾਬੀ ਲਹਿੰਗਾ, ਰਵਾਇਤੀ ਗਹਿਣਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਦੇ 'ਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਢਾਈ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸੁਮੇਲ ਬਣਾਇਆ, ਜੋ ਸੁੰਦਰਤਾ ਅਤੇ ਸੋਚ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੁੱਕ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਧਿਅਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰੁਚੀ ਗੁੱਜਰ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਮਾ ਵਾਟਸਨ ਅਤੇ ਕੇਟ ਬਲੈਂਚੇਟ ਵਰਗੇ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਰਾਏ ਬੱਚਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੁਚੀ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਦਰਭ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸੁਨੇਹਾ
ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਰੁਚੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰੰਪਰਾ ਅਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, ਰੁਚੀ ਗੁੱਜਰ ਨੇ ਕਾਨਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵਾਲਾ ਹਾਰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਾਰ, ਉਸਦਾ ਧਿਆਨ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੀ।