72nd National Film Awards: ਅੱਜ ਹੋਏਗਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਿਲਮ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜੇਤੂਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸਟਾਰ
National Film Awards: 72ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਿਲਮ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜੇਤੂਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 18, 2026 at 4:38 PM IST
72nd National Film Awards: ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 5:30 ਵਜੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ 72ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਿਲਮ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜੇਤੂਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਐਲਾਨ PIB ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਐਲਾਨ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਊਰੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਊਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਰੀ ਹੋਈ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਿਣ।
ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ 1 ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2024 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਫਿਲਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (CBFC) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਜੇਤੂਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਜੈਰਾਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਜਿਊਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜੇਕਰ 2024 ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਮਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਫਿਲਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 'All We Imagine as Light' ਅਤੇ 'ਲਾਪਤਾ ਲੇਡੀਜ਼' ਇਸ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 'ਪੁਸ਼ਪਾ 2', 'ਸਤ੍ਰੀ 2', 'ਹਨੂ ਮੈਨ' ਵਰਗੀਆਂ ਬਲਾਕਬਸਟਰ ਫਿਲਮਾਂ ਨੇ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯਾਮੀ ਗੌਤਮ (ਆਰਟੀਕਲ 370), ਸ਼ਰਧਾ ਕਪੂਰ (ਸਤ੍ਰੀ 2), ਸਾਈ ਪੱਲਵੀ (ਅਮਰਨ) ਅਤੇ ਆਲੀਆ ਭੱਟ (ਜਿਗਰਾ) ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਮਿਲੀ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਫਿਲਮ ਸਨਮਾਨਾਂ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਿਲਮ ਪੁਰਸਕਾਰ, ਫੀਚਰ ਫਿਲਮਾਂ, ਗੈਰ-ਫੀਚਰ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾ 'ਤੇ ਲਿਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਦਾਕਾਰੀ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ, ਸਕ੍ਰੀਨਪਲੇ, ਸੰਗੀਤ, ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫੀ, ਸੰਪਾਦਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
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