72nd National Film Awards Winners List: ਯਾਮੀ ਗੌਤਮ, ਕਾਰਤਿਕ ਆਰਯਨ ਸਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਮਿਲੇ ਐਵਾਰਡ
72ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਿਲਮ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜੇਤੂਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ ਕਿਸ-ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਐਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 18, 2026 at 7:47 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ 72ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਿਲਮ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜੇਤੂਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ, 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ, 2024 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਫਿਲਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (CBFC) ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜੇਤੂਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਜੈਰਾਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਜਿਊਰੀ ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 72ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਿਲਮ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਇੱਥੇ ਹੈ।
72ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਿਲਮ ਅਵਾਰਡ ਜੇਤੂਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ
Feature Categories
ਸਰਵੋਤਮ ਫੀਚਰ ਫਿਲਮ: ਆਰਟੀਕਲ 370
ਸਰਵੋਤਮ ਅਦਾਕਾਰ: ਚੰਦੂ ਚੈਂਪੀਅਨ ਲਈ ਕਾਰਤਿਕ ਆਰੀਅਨ, ਬ੍ਰਮਯੁਗਮ ਲਈ ਮਾਮੂਟੀ
ਸਰਵੋਤਮ ਅਦਾਕਾਰਾ: ਯਾਮੀ ਗੌਤਮ, ਆਰਟੀਕਲ 370
ਸਰਵੋਤਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ: ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਪੇਰੀਸਾਮੀ, ਅਮਰਨ
ਸਰਵੋਤਮ ਸਹਾਇਕ ਅਦਾਕਾਰਾ: ਮਿਥਿਆ ਲਈ ਰੂਪਸ਼੍ਰੀ ਵਰਕਾਡੀ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਲਈ ਸਚਨਾ ਨਮੀਦਾਸ
ਸਰਵੋਤਮ ਸਹਾਇਕ ਅਦਾਕਾਰ: ਸੰਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਭਕਸ਼ਕ
ਵਧੀਆ ਮਨੋਰੰਜਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਵੋਤਮ ਫੀਚਰ ਫਿਲਮ: ਕਲਕੀ 2898 AD
ਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਬੋਤਮ ਫਿਲਮ: ਕੈਪਟਨ ਮਿਲਰ
ਸਰਵੋਤਮ ਬਾਲ ਕਲਾਕਾਰ: ਰਿਧੀਮਾਨ ਬੈਨਰਜੀ, ਤਪੋਮੋਏ ਦੇਬ, ਗੀਤਾਸ਼੍ਰੀ ਚੱਕਰਵਰਤੀ, ਅਰੁਣਦੇਵ ਪੋਥੁਲਾ, ਆਥਿਸ਼ ਐਸ ਸ਼ੈਟੀ
ਸਰਵੋਤਮ ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫੀ: ਬ੍ਰਮਯੁਗਮ, ਸ਼ਹਿਨਾਦ ਜਲਾਲ
ਸਰਵੋਤਮ ਪਟਕਥਾ: ਪੁਸ਼ਪਾ 2, ਸੁਕੁਮਾਰ
ਬੈਸਟ ਡਾਇਲਾਗ ਰਾਈਟਰ:
ਲੱਕੀ ਬਾਸਖਰ, ਡਾਇਲਾਗ ਰਾਈਟਰ: ਵੈਂਕੀ ਅਟਲੂਰੀ
ਵਧੀਆ ਉਤਪਾਦਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ: ਕਲਕੀ 2898 ਏ.ਡੀ
ਵਧੀਆ ਐਕਸ਼ਨ ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫੀ: ਸਤ੍ਰੀ 2 ਲਈ ਵਿਜੇ ਗਾਂਗੁਲੀ
ਸਰਵੋਤਮ ਮੇਕ-ਅੱਪ ਕਲਾਕਾਰ: ਕਮੇਟੀ ਕੁਰੋਲੂ
ਵਧੀਆ ਪੋਸ਼ਾਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ: ਪੁਸ਼ਪਾ 2; ਦੀਪਾਲੀ ਨੂਰ ਅਤੇ ਸ਼ੀਤਲ ਸ਼ਰਮਾ
ਗੀਤਾਂ ਲਈ ਸਰਵੋਤਮ ਸੰਗੀਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ: ਆਰਟੀਕਲ 370, ਸ਼ਾਸ਼ਵਤ ਸਚਦੇਵ
ਬੈਕਗ੍ਰਾਊਂਡ ਸਕੋਰ ਲਈ ਸਰਵੋਤਮ ਸੰਗੀਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ: ਅਮਰਨ
ਸਰਬੋਤਮ ਬੋਲ: ਮਨੋਜ ਮੁੰਤਸ਼ੀਰ ਮੈਦਾਨ ਲਈ
ਸਰਵੋਤਮ ਮੇਲ ਪਲੇਬੈਕ ਗਾਇਕ: ਅਭੈ ਜੋਧਪੁਰਕਰ, ਨਵਸਾਚੀ ਗੌਰੀ ਮਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਘਰਤ ਗਣਪਤੀ
ਸਰਵੋਤਮ ਫੀਮੇਲ ਪਲੇਬੈਕ ਗਾਇਕਾ: ARM ਤੋਂ ਅੰਗੂ ਵਾਨਾ ਕੋਨੀਲੂ ਲਈ ਵਾਈਕੋਮ ਵਿਜੇਲਕਸ਼ਮੀ
ਸਰਵੋਤਮ ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫੀ: ਸਟਰੀ 2 ਲਈ ਵਿਜੇ ਗਾਂਗੁਲੀ
ਬੈਸਟ ਸਾਊਂਡ ਡਿਜ਼ਾਈਨ: ਭੂਲ ਭੁਲਾਇਆ 3, ਮਾਨਸ ਚੌਧਰੀ
ਸਰਵੋਤਮ ਸੰਪਾਦਨ: ਅਮਰਨ, ਆਰ ਕਲਾਇਵਨਨ
ਸਰਬੋਤਮ ਅਸਾਮੀ ਫਿਲਮ: ਜੂਫੂਲ
ਸਰਵੋਤਮ ਬੰਗਾਲੀ ਫਿਲਮ: ਚਲਚਿਤਰਾ ਏਖੋਂ
ਸਰਵੋਤਮ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ: ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ
ਸਰਵੋਤਮ ਕੰਨੜ ਫਿਲਮ: ਮਿਥਿਆ
ਸਰਵੋਤਮ ਮਲਿਆਲਮ ਫਿਲਮ: ਫੇਮਿਨੀਚੀ ਫਾਤਿਮਾ
ਸਰਵੋਤਮ ਮਰਾਠੀ ਫਿਲਮ: ਮੁਕਮ ਪੋਸਟ ਬੋਮਬਿਲਵਾੜੀ
ਸਰਬੋਤਮ ਉੜੀਆ ਫਿਲਮ: ਲਹਿਰੀ
ਸਰਬੋਤਮ ਤਾਮਿਲ ਫਿਲਮ: ਰਾਯਾਨ
ਸਰਵੋਤਮ ਗੜ੍ਹਵਾਲੀ ਫਿਲਮ: ਢੋਲੀ
ਸਰਬੋਤਮ ਤੇਲਗੂ ਫਿਲਮ: ਕਮੇਟੀ ਕੁਰੌਲੂ
ਸਰਬੋਤਮ ਗੁਜਰਾਤੀ ਫਿਲਮ: ਮਾਰਨ
ਸਰਵੋਤਮ ਮਨੀਪੁਰੀ ਫਿਲਮ: ਸੁਨੀਤਾ
ਸਰਬੋਤਮ ਕੋਂਕਣੀ ਫਿਲਮ: ਮੋਗ ਅਸੁਮ
ਬੈਸਟ ਤੁਲੂ ਫਿਲਮ: IMBU
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿਕਰ: ਕੈਪਟਨ ਮਿਲਰ ਲਈ ਧਨੁਸ਼ ਅਤੇ ਮੀਆਝਾਗਨ ਲਈ ਸੁਰੇਨ ਜੀ
- Non-Feature Categories
ਸਰਵੋਤਮ ਫਿਲਮ ਆਲੋਚਕ - ਸੰਜੀਵ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ (ਹਿੰਦੀ)
ਸਿਨੇਮਾ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਿਤਾਬ - ਨਾਨਿਰੁਵੁਡੇ ਨਿਮਾਗਾਗੀ ਨਾਦਿਰੁਵੁਡੇ ਨਾਨਾਗਾਗੀ: ਕੰਨੜ ਸਿਨੇਮਾਡਾ ਥਥਵਾ ਮੱਥੂ ਰਾਜਕੀਯਾ (ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੜ੍ਹਾ ਹਾਂ, ਰਾਜ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ: ਕੰਨੜ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਮਾਪ) ਕੇਂਚਨੂਰੂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ੈਟੀ ਦੁਆਰਾ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿਕਰ - ਭਦਰ-ਕਾਲੀ ਨਾਟਕਮ (ਭਦਰ - ਦ ਡਾਂਸ ਆਫ ਕਾਲੀ) (ਮਲਿਆਲਮ) - ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ: ਆਨੰਦ ਜੋਤੀ (ਜੋਸ ਐਂਟਨੀ)
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿਕਰ - ਚੋਲਾ ਡੋਰਾ ਔਰ ਸੂਈ (ਹਿੰਦੀ) - ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ: ਜੈਮਿਨ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕੇਸ਼ ਘਈ
ਸਰਵੋਤਮ ਕਥਾਵਾਚਕ/ਵੌਇਸ ਓਵਰ- ਸੌਂਦਰਿਆ ਜੈਚੰਦਰਨ - ਲਿਟਲ ਪਲੈਨੇਟ: ਏ ਟੇਲ ਆਫ ਫਰੌਗਸ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ)
ਸਰਵੋਤਮ ਸੰਗੀਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ - ਸ਼ਿਵਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੰਗ - ਪਰਾਤ 41°ਚਿਆ ਮਗਾਵਰ (41° ਦੀ ਟ੍ਰੇਲ 'ਤੇ) (ਮਰਾਠੀ)
ਸਰਵੋਤਮ ਸੰਪਾਦਨ - ਮਨਵੀਰ ਜਸਰੋਟੀਆ - ਐਨ.ਡੀ.ਏ. (ਹਿੰਦੀ)
ਵਧੀਆ ਸਾਊਂਡ ਡਿਜ਼ਾਈਨ - ਟੀ.ਐਸ. ਹਰੀ ਹਾਰਾ ਸੁਧਾਨ - ਬਲੂ (ਤਾਮਿਲ)
ਸਰਬੋਤਮ ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫੀ - ਐਡਮੰਡ ਰੈਨਸਨ - ਲਾਈਫ ਇਨ ਲੂਮ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਤਾਮਿਲ, ਹਿੰਦੀ, ਅਸਾਮੀ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲੀ)
ਸਰਬੋਤਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ - ਆਨੰਦ ਐਲ ਰਾਏ - ਸਟੈਚੂ ਆਫ ਯੂਨਿਟੀ - ਏਕਤਾ ਕਾ ਪ੍ਰਤੀਕ (ਹਿੰਦੀ)
ਸਰਬੋਤਮ ਲਘੂ ਫਿਲਮ (30 ਮਿੰਟ ਤੱਕ) - ਹਮਸਫਰ (ਮਰਾਠੀ) - ਨਿਰਮਾਤਾ: ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਮੋਸ਼ਨ ਪਿਕਚਰਜ਼ ਐਂਡ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟਸ; ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ: ਅਭਿਜੀਤ ਅਰਵਿੰਦ ਦਲਵੀ
ਸਰਬੋਤਮ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਫਿਲਮ - ਟੱਚਡ ਐਜ਼ ਵਾਟਰ (ਸਾਈਲੈਂਟ) - ਨਿਰਮਾਤਾ: ਜੇ.ਬੀ. ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ; ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਐਨੀਮੇਟਰ: ਜੋਸ਼ੀ ਬੇਨੇਡਿਕਟ
ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਵੋਤਮ ਗੈਰ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਫਿਲਮ - ਪਿਪਲਾਂਟਰੀ: ਏ ਟੇਲ ਆਫ ਈਕੋ ਫੈਮਿਨਿਜ਼ਮ (ਹਿੰਦੀ, ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ) - ਨਿਰਮਾਤਾ: ਜੌਹਨਸਨ ਸੂਰਜ ਫਿਲਮਜ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ; ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ: ਸੂਰਜ ਕੁਮਾਰ
ਸਰਬੋਤਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ - ਰਾਮ-ਨਾਮੀ (ਹਿੰਦੀ) - ਨਿਰਮਾਤਾ: ਬੀਬੀਪੀ ਸਟੂਡੀਓ ਵਰਚੁਅਲ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ; ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ: ਭਾਰਤਬਾਲਾ ਗਣਪਤੀ
ਸਰਵੋਤਮ ਕਲਾ/ਸਭਿਆਚਾਰ ਫਿਲਮ - ਮੈਂ ਨਿਦਾ (ਹਿੰਦੀ) - ਨਿਰਮਾਤਾ: ਸੰਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿ. ਲਿਮਟਿਡ; ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ: ਅਤੁਲ ਪਾਂਡੇ
ਸਰਵੋਤਮ ਜੀਵਨੀ/ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ/ਸੰਕਲਨ ਫਿਲਮ- ਕਾਕੋਰੀ (ਹਿੰਦੀ) - ਨਿਰਮਾਤਾ: ਕੇਐਸਆਰ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਅਤੇ ਮਿੰਟੀ ਮਿਸ਼ਰਾ; ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ: ਕਮਲੇਸ਼ ਕੇ ਮਿਸ਼ਰਾ
ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਡੈਬਿਊ ਫਿਲਮ- ਐਂਜੇਨ (ਅਦਿੱਖ) (ਸੰਥਾਲੀ) - ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ: ਰਵੀ ਰਾਜ ਮੁਰਮੂ
ਸਰਬੋਤਮ ਗੈਰ-ਫੀਚਰ ਫਿਲਮ- ਭੰਗਾਰ (ਪ੍ਰਚਲਿਤ) (ਮਰਾਠੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ) - ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ: ਸੁਮੀਰਾ ਰਾਏ
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