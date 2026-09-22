ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 72ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਿਲਮ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਪੜ੍ਹੋ ਜੇਤੂਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ
71 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਿਲਮ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 22, 2026 at 12:04 PM IST
72nd National Film Awards: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਿਲਮ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1954 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ 71 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਮਾਰੋਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ 72ਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਮਾਰੋਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ 72ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਿਲਮ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੱਛਮੀ ਰਾਜ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
72ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਿਲਮ ਪੁਰਸਕਾਰ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲਣਗੇ, ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਇਸ ਸੂਚੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ।
ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ?
72ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਿਲਮ ਪੁਰਸਕਾਰ ਅੱਜ 22 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਮੂਰਤੀ ਸਟੈਚੂ ਆਫ਼ ਯੂਨਿਟੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭਭਾਈ ਪਟੇਲ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਿਲਮ ਪੁਰਸਕਾਰ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਡੀਡੀ ਨੈਸ਼ਨਲ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਗੇ।
ਕਿਸ-ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ?
ਇਸ ਸਾਲ 72ਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਿਲਮ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਨੁਭਵੀ ਅਦਾਕਾਰ ਅਨੰਤ ਨਾਗ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਸਿਨੇਮੈਟਿਕ ਸਨਮਾਨ ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਫਾਲਕੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਓ ਜੇਤੂਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ...।
- ਸਰਬੋਤਮ ਅਦਾਕਾਰ: ਕਾਰਤਿਕ ਆਰੀਅਨ (ਫਿਲਮ ਚੰਦੂ ਚੈਂਪੀਅਨ)
- ਸਰਬੋਤਮ ਅਦਾਕਾਰ: ਮਾਮੂਟੀ (ਫਿਲਮ ਬ੍ਰਹਮਯੁਗਮ)
- ਸਰਬੋਤਮ ਅਦਾਕਾਰਾ: ਯਾਮੀ ਗੌਤਮ (ਫਿਲਮ ਆਰਟੀਕਲ 370)
- ਸਰਬੋਤਮ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ: ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ
- ਸਰਬੋਤਮ ਫੀਚਰ ਫਿਲਮ: ਆਰਟੀਕਲ 370
- ਸਰਬੋਤਮ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਫਿਲਮ: ਕਲਕੀ 2898 AD
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ
- ਆਰਟੀਕਲ 370: 3 ਪੁਰਸਕਾਰ
- ਅਮਰਨ: 3 ਪੁਰਸਕਾਰ
- ਪੁਸ਼ਪਾ 2: 2 ਪੁਰਸਕਾਰ
- ਕਲਕੀ 2898 AD: 2 ਪੁਰਸਕਾਰ
- ਮਹਾਰਾਜਾ: 2 ਪੁਰਸਕਾਰ
- ਕੈਪਟਨ ਮਿਲਰ: 2 ਪੁਰਸਕਾਰ
- ਬ੍ਰਹਮਯੁਗਮ: 2 ਪੁਰਸਕਾਰ
- ਮਿਥਿਆ: 2 ਪੁਰਸਕਾਰ
- ਕਮੇਟੀ ਕੁਰੋਲੋ: 2 ਪੁਰਸਕਾਰ
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