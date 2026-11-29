6ਵੇਂ 'ਬਠਿੰਡਾ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ 2026' ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ, ਕਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲਘੂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ
14 ਦਸੰਬਰ 2026 ਨੂੰ 6ਵੇਂ ਬਠਿੰਡਾ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੀਆਂ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 29, 2026 at 9:55 AM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬਠਿੰਡਾ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ 6ਵੇਂ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਾਰਟ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਚੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੰਬੰਧਤ ਫੈਸਟੀਵਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਪਾਸੋਂ ਮਿਲੀ ਵਿਸਥਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਅਤੇ ਐਕਟਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਰ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ, ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀਆਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।
"ਬਲਵੰਤ ਗਾਰਗੀ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ" ਵਿਖੇ 14 ਦਸੰਬਰ 2026 ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਕਤ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੀ ਜਿਊਰੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਨੇਮਾ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤਾਂ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਤੇ 'ਰੱਬ ਦਾ ਰੇਡਿਓ' ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹੈਰੀ ਭੱਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਨੀਤਾ ਮੀਤ ਅਤੇ ਹੈਪੀ ਰੋਡੇ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹਨ।
ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪੈਨਲ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵੇਰੇ 09:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਨੇਮਾ, ਕਲਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਹੁਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮੁੱਖ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਰਮਿਆਨ ਜਾਣੀਆਂ ਪਛਾਣੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਇੱਥੇ ਉਪਸਥਿਤ ਹੋਣਾ ਇਸ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾਵੇਗਾ।
ਸਿਨੇਮਾ, ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਅਤੇ ਕਲਾ ਉੱਤਮਤਾ ਦੇ ਅਨੂਠੇ ਜਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਕਤ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੌਰਾਨ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਿਲਮਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ:
- 'ਚੱਪਲ' (ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਪਰਵਤ ਕੁਮਾਰ)
- 'ਕਾਕੋਵਾਲ' (ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ-ਮਹੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ)
- 'ਲੋਸਟ ਇਨ ਮਾਊਟੇਨਜ਼' (ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਏਕਲਵਿਆ ਵਿਸ਼ਾਲ)
- 'ਰੱਦੀ' (ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ-ਈਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ)
- 'ਆਨਬੋਰਡ' (ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ- ਹਰਨੂਰ ਸਿੰਘ)
- 'ਫਿਸ਼ ਫਰਾਈ' (ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ-ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇਵ)
- 'ਐਗਜਾਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ' (ਇੰਦਰਜੀਤ)
- 'ਡੁੱਬਾ' (ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ-ਸਰਵ ਸਿੰਘ)
- 'ਕਿੱਸਾ ਸਫ਼ਰ ਏ ਸ਼ਹਾਦਤ' (ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਠਾਰੂ)
- 'ਮਾਂ ਸੁਣੇ ਨਾ' (ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ-ਮੋਨਕਸ਼ ਐਨ ਕਨਿਰਕਰ)
- 'ਅਵੇਕਅੱਪ ਕਾਲ' (ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ-ਜਤਿੰਦਰ ਜੈਰਾਜ)
- 'ਰੇਪ' (ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਕੰਵਰ ਜੈ ਸਿੰਘ)
- 'ਸਰਲ' (ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ-ਡਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ)
- 'ਏ ਨਾਈਟ ਇਨ ਦੇਹਰਾ' (ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ-ਅਬਰਾਰ ਅਹਿਮਦ)
- ਟੀਟੀ (ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਮਹੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ)
ਮਲਵਈ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਉਕਤ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਸਿਨੇਮਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
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