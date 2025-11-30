'ਬੰਦਿਸ਼ ਬੈਂਡਿਟਸ' ਸੀਜ਼ਨ 2 ਨੇ 56ਵੇਂ IFFI 2025 ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆ ਸਰਵੋਤਮ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ

'ਬੰਦਿਸ਼ ਬੈਂਡਿਟਸ' ਸੀਜ਼ਨ 2 ਨੇ 56ਵੇਂ IFFI 2025 ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆ ਸਰਵੋਤਮ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਪੁਰਸਕਾਰ
ਪ੍ਰਾਈਮ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਮੂਲ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਪਾਤਾਲ ਲੋਕ ਸੀਜ਼ਨ 2 ਅਤੇ ਸੁਝਲ: ਦ ਵਰਟੈਕਸ ਸੀਜ਼ਨ 2' ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 30, 2025 at 7:39 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਬੰਦਿਸ਼ ਬੈਂਡਿਟਸ ਸੀਜ਼ਨ 2 ਨੇ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ 56ਵੇਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਿਲਮ ਫੈਸਟੀਵਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (IFFI) ਵਿੱਚ ਸਰਵੋਤਮ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ (OTT) ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਹਿੰਦੀ ਮੂਲ ਲੜੀ ਪਾਤਾਲ ਲੋਕ ਸੀਜ਼ਨ 2 ਅਤੇ ਤਾਮਿਲ ਮੂਲ ਲੜੀ ਸੁਝਲ: ਦ ਵਰਟੈਕਸ ਸੀਜ਼ਨ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਇਸ ਵੱਕਾਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ।
ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੇਵਾ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਸੀਜ਼ਨ ਦੋ ਲਈ ਸਰਵੋਤਮ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ (OTT) ਪੁਰਸਕਾਰ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਜਿੱਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੇ ਜਾਜੂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਐਲ. ਮੁਰੂਗਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜੇਤੂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਭਰਤਬਾਲਾ ਗਣਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਮਾਣਯੋਗ ਜਿਊਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਆਰ. ਮਹੇਂਦਰਨ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁੰਜਾਲ ਸ਼ਰਾਫ, ਅਦਾਕਾਰ ਰਾਜੇਸ਼ਵਰੀ ਸਚਦੇਵ, ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੇਖਰ ਕੁਮਾਰ ਦਾਸ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਿੰਦਰਾ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਤਿਵਾੜੀ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਬੰਦਿਸ਼ ਬੈਂਡਿਟਸ 2 ਇੱਕ ਲੀਓ ਮੀਡੀਆ ਕਲੈਕਟਿਵ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਤਮਿਕਾ ਡਿਡਵਾਨਾ ਅਤੇ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਤਿਆਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਵਾੜੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੰਦਿਸ਼ ਬੈਂਡਿਟਸ ਸੀਜ਼ਨ 2 ਸੰਗੀਤ, ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਧੇ ਅਤੇ ਤਮੰਨਾ ਨਿੱਜੀ ਇੱਛਾਵਾਂ, ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਲ-ਇੰਡੀਆ ਬੈਂਡ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਨੈਵੀਗੇਟ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਵਿਅਕਤੀਗਤ, ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਸਮਕਾਲੀ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਸਹਿ-ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਸੀਜ਼ਨ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ, ਕਲਾਤਮਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਖੋਜ ਰਾਹੀਂ ਚਰਿੱਤਰ ਦੇ ਆਰਕ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕਸੌਲੀ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੀਵੰਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸੰਗੀਤਕ ਡਰਾਮਾ ਰਿਤਵਿਕ ਭੌਮਿਕ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਆ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ੀਬਾ ਚੱਢਾ, ਅਤੁਲ ਕੁਲਕਰਨੀ, ਰਾਜੇਸ਼ ਤੈਲੰਗ, ਅਤੇ ਕੁਨਾਲ ਰਾਏ ਕਪੂਰ, ਦਿਵਿਆ ਦੱਤਾ, ਰੋਹਨ ਗੁਰਬਖਸ਼ਾਨੀ, ਯਸ਼ਸਵਿਨੀ ਦਯਾਮਾ, ਆਲੀਆ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੌਰਭ ਨਈਅਰ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਬੰਦਿਸ਼ ਬੈਂਡਿਟਸ ਸੀਜ਼ਨ 2 ਦਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ 13 ਦਸੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ 240 ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਮ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਲਈ ਹੋਇਆ।