ETV Bharat / entertainment

ਗੁਲਾਬ ਸਿੱਧੂ ਦੀ 'ਜੁਦਾ' ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ 5 ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ, ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ ਚਰਚਾ 'ਚ ਹੈ ਇਹ ਫਿਲਮ

ਗੁਲਾਬ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਜੈਸਮੀਨ ਭਸੀਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਜੁਦਾ' ਰਿਲੀਜ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣ ਜਾਏਗੀ।

ਗੁਲਾਬ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਜੈਸਮੀਨ ਭਸੀਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਜੁਦਾ
ਗੁਲਾਬ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਜੈਸਮੀਨ ਭਸੀਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਜੁਦਾ (Film Poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 7, 2026 at 4:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Punjabi Film Judaa: ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਗੁਲਾਬ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰਾ ਜੈਸਮੀਨ ਭਸੀਨ ਦੀ ਜੋੜੀ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਖੂਬ ਚਰਚਾ ਬਟੋਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਆਨ-ਸਕ੍ਰੀਨ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਦਮਦਾਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਹਨ 5 ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਖ਼ਾਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਤਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਜੋੜੀ

ਗੁਲਾਬ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਜੈਸਮੀਨ ਭਸੀਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜੋੜੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਅਨੁਭਵ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਗੁਲਾਬ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਹੈ।

ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆਨ-ਸਕ੍ਰੀਨ ਕੈਮਿਸਟਰੀ

ਦੋਵਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਹਰ ਸੀਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਰਸ਼ਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਦੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਦੋਵੇਂ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਗੁਲਾਬ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਅੰਦਾਜ਼

ਆਪਣੀ ਗਾਇਕੀ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁਲਾਬ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਅਦਾਕਾਰੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਹਾਸਾ-ਮਜ਼ਾਕ ਅਤੇ ਭਾਵੁਕ ਸੀਨ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ।

ਜੈਸਮੀਨ ਭਸੀਨ ਦਾ ਚਾਰਮ

ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜੈਸਮੀਨ ਭਸੀਨ ਆਪਣੀ ਸਕ੍ਰੀਨ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰੀ ਨਾਲ ਹਰ ਵਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਛੱਡਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਜੈ ਰੰਧਾਵਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦਾ ਜੌਹਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ।

ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੈਕੇਜ

ਰੁਮਾਂਸ, ਇਮੋਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹਲਕੇ-ਫੁਲਕੇ ਪਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਇਹ ਜੋੜੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਮ ਗੁਲਾਬ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਗਾਇਕ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਖਾਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਲੇਖਣ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗੀਤਕਾਰ ਗਿੱਲ ਰੌਂਤਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਵ ਖਰੌੜ ਸਟਾਰਰ ਅਤੇ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਆਈ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਕਾਕਾ ਜੀ' ਦਾ ਵੀ ਲੇਖਣ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਲਮ 21 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

TAGGED:

GULAB SIDHU AND JASMIN BHASIN
ਗੁਲਾਬ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਜੈਸਮੀਨ ਭਸੀਨ
ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਜੁਦਾ
REASONS TO WATCH FILM JUDAA
PUNJABI FILM JUDAA

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.