Diwali 2026: ਦਿਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਇਹ 5 ਫਿਲਮਾਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਖ਼ਾਸ ਸੰਦੇਸ਼
ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਏਗਾ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 7, 2026 at 12:56 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਦਿਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਣ ਅਤੇ ਮਿਠਾਈਆਂ ਵੰਡਣ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਖ਼ਾਸ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦਿਵਾਲੀ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਨਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਦੇਖਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਫੈਮਿਲੀ ਡਰਾਮਾ ਫਿਲਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਚੋਣ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ Gen-Z ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਲਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਪਿਆਰ, ਭੈਣ-ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਨੇਹ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
1. ਹਮ ਆਪਕੇ ਹੈਂ ਕੌਨ
ਸਾਲ 1994 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਅਤੇ ਮਾਧੁਰੀ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਹਮ ਆਪਕੇ ਹੈਂ ਕੌਨ' ਹਿੰਦੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰ ਫੈਮਿਲੀ ਡਰਾਮਾ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ, ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਤਿਆਗ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਇਹ ਫਿਲਮ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
2. ਹਮ ਸਾਥ-ਸਾਥ ਹੈਂ
ਸਾਲ 1999 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ, ਸੈਫ਼ ਅਲੀ ਖਾਨ ਅਤੇ ਮੋਹਨੀਸ਼ ਬਹਿਲ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸਨ। ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤਿੰਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ, ਆਪਸੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਏਕਤਾ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
3. ਕਭੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਭੀ ਗ਼ਮ
ਸਾਲ 2001 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਕਰਨ ਜੌਹਰ ਦੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਅੱਜ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ, ਕਾਜੋਲ, ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ, ਜਯਾ ਬੱਚਨ, ਰਿਤਿਕ ਰੋਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਰੀਨਾ ਕਪੂਰ ਸਟਾਰਰ ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਅਤੇ ਅਮੀਰੀ-ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਤਬੇ ਨਾਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਕੀਮਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
4. ਬਾਗਬਾਨ
ਸਾਲ 2003 ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਅਤੇ ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਬਾਗਬਾਨ' ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
5. ਵਨਵਾਸ
ਅਨਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਹੇਠ ਬਣੀ ਫਿਲਮ 'ਵਨਵਾਸ' ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਲਮ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਕਿਵੇਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: