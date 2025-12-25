ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਬੱਲੇ-ਬੱਲੇ, ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਇਹ 4 ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ

ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਬੱਲੇ-ਬੱਲੇ, ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਇਹ 4 ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ
ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਫਿਲਮ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 4 ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਬਣੇ ਹਨ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 25, 2025 at 3:11 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਗਲਬੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਨਕਸ਼ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪੰਜਾਬੀ ਚਿਹਰੇ, ਜੋ ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਮਲਟੀ-ਸਟਾਰਰ ਫਿਲਮ 'ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਜੰਗਲ' ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਨੇਮਾ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੰਨਾਂ ਖਾਸ ਨਾਵਾਂ ਵੱਲ ਆਓ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਝਾਤ:
ਜਸਵੰਤ ਸੰਧੂ (ਐਕਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ):
ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਕਤਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਅਪਣੇ ਨਾਂਅ ਦਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਜਸਵੰਤ ਸੰਧੂ, ਜੋ ਲਗਭਗ 700 ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਸੰਯੋਜਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਜਵਾੜਾਸ਼ਾਹੀ ਜਿਲ੍ਹੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਸੂਲਪੁਰ ਜੋੜਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਖਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਸੀਕਵਲ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ ਸੈਫ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਟਾਰਰ ਵੈੱਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਇਸੇ ਹੋਣਹਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਆਰਾ ਡਿਜਾਇਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ 'ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਜੰਗਲ' ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਅਲਹਦਾ ਅਤੇ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ-ਮੀਕਾ ਸਿੰਘ:
ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲੀ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਅਪਣੇ ਵਜ਼ੂਦ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮੰਨਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਮੀਕਾ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਦੋਨੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਿਆਂ ਸਿਲਵਰ ਸਕ੍ਰੀਨ ਸਪੇਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈਣਗੇ।
ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਸਟੂਡਿਓਜ਼ ਵਿਖੇ ਆਖ਼ਰੀ ਪੜ੍ਹਾਅ ਅਧੀਨ ਫਿਲਮਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸਿਲਵਰ ਸਕ੍ਰੀਨ ਉਤੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾ ਅਪਣੀ ਉਪ-ਸਥਿਤੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।
ਵਿੰਦੂ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ:
ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ 'ਸੰਨ ਆਫ਼ ਸਰਦਾਰ 2' ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ ਵਿੰਦੂ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਉਕਤ ਕਾਮੇਡੀ-ਡ੍ਰਾਮੈਟਿਕ ਅਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਰਦਾਰ ਪਲੇਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦੇ ਰਹੇ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਦਾਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਾਲੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ 'ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼', 'ਨਿਡਰ' ਅਤੇ 'ਲਵ ਯੂ ਸੋਹਣੀਏ' ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਓਧਰ ਜੇਕਰ ਉਕਤ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਫਿਰੋਜ਼ ਨਾਡੀਆਡਵਾਲਾ ਵੱਲੋਂ 'ਏਏ ਨਾਡੀਆਡਵਾਲਾ' ਦੇ ਬੈਨਰ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਉਕਤ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਟਾਰ-ਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਅਕਸ਼ੈ ਕੁਮਾਰ, ਸੁਨੀਲ ਸ਼ੈੱਟੀ, ਜੈਕੀ ਸ਼ਰਾਫ, ਅਰਸ਼ਦ ਵਾਰਸੀ, ਪਰੇਸ਼ ਰਾਵਲ, ਜੌਨੀ ਲੀਵਰ, ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਦਵ, ਤੁਸ਼ਾਰ ਕਪੂਰ, ਸ਼੍ਰੇਅਸ ਤਲਪੜੇ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ, ਕੀਕੂ ਸ਼ਾਰਦਾ, ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ, ਮੀਕਾ ਸਿੰਘ, ਮੁਕੇਸ਼ ਤਿਵਾਰੀ, ਜ਼ਾਕਿਰ ਹੁਸੈਨ, ਯਸ਼ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਯਸ਼ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਦਿਸ਼ਾ ਪਟਾਨੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: