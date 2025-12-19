ETV Bharat / entertainment

ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਰਿਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੱਕ, 2025 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਗਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਕਲੋਬਰੇਸ਼ਨ

2025 ਵਿੱਚ ਮਨੋਰੰਜਨ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਕਲੋਬਰੇਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਏ।

YEARENDER 2025
YEARENDER 2025 (Photo: Song Poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 19, 2025

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਕਲੋਬਰੇਸ਼ਨ ਦੇਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੱਛਮੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੀਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। 2025 ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਯਾਦਗਾਰੀ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਹਿਯੋਗ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, 2025 ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਏ।

ਚਾਹੇ ਇਹ ਗਲੋਬਲ ਰੈਪ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਸੰਯੋਜਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤੀ ਧੁਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਨੇ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਅਰਬਪਤੀ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਸਾਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਹਿਯੋਗਾਂ ਨੇ ਸਾਲ ਭਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ 2025 ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਸਾਲ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ।

ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਅਤੇ ਰੈਪਰ ਹਨੂਮਾਨਕਿੰਡ

ਭਾਰਤੀ ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਲ ਵਿੱਚ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਅਤੇ ਰੈਪਰ ਹਨੂਮਾਨਕਿੰਡ ਨੇ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫਿਲਮ ਧੁਰੰਧਰ ਦੇ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਨਵੇਂ ਟਰੈਕ 'Ez Ez' ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ। ਜੀਓ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਬੀ62 ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਮਿਤ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਆਦਿਤਿਆ ਧਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਧੁਰੰਧਰ ਦਾ ਇਹ ਗੀਤ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਗੀਤ ਹੈ, ਜੋ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਹਨੂਮਾਨਕਿੰਡ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਰੈਪ ਸ਼ੈਲੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣਾ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਕਾਰਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ 'Ez Ez' ਇਸਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਸ਼ਵਤ ਸਚਦੇਵ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਰਣਜੋਧ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨਾਲ ਇਹ ਟਰੈਕ ਪੰਜਾਬੀ ਪੌਪ, ਗਲੋਬਲ ਹਿੱਪ ਹੌਪ, ਭਾਰਤੀ ਰੈਪ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮੈਟਿਕ ਸਾਊਂਡ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਐਡ ਸ਼ੀਰਨ ਅਤੇ ਅਰਿਜੀਤ ਸਿੰਘ

ਐਡ ਸ਼ੀਰਨ ਅਤੇ ਅਰਿਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਹਿਯੋਗ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੰਭਵ ਸਮਝਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਹਿਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੌਪ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਐਡ ਸ਼ੀਰਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੀਤ "Sapphire" ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪਲੇਬੈਕ ਗਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਰੀਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏ ਇਸ ਗੀਤ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਪੌਪ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਜੀਵੰਤ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੈ।

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੋਵਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੀਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰਟ 'ਤੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸੰਗੀਤ ਵੀਡੀਓ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਟ੍ਰੀਟ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਨੋਰੰਜਨ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਬਿੱਲ ਗੇਟਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ

2025 ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਸਹਿਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ। ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ ਦੇ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਨੇ "ਕਿਉਂਕੀ ਸਾਸ ਭੀ ਕਭੀ ਬਹੂ ਥੀ 2" ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਚੁਅਲ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਡਰਾਮਾ ਲੜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਮੋ ਵਿੱਚ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਨੇ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਈਰਾਨੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਭਾਏ ਗਏ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ "ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ" ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।

