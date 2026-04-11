ETV Bharat / entertainment

ਰਿਲੀਜ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਫ਼ਿਲਮ, ਪੋਸਟਰ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ

ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਐਕਟਰ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਹਿੰਦੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਦੀਦੀ ਕੀ ਸ਼ਾਦੀ' ਦਾ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਪੋਸਟਰ ਹੋਇਆ ਰਿਲੀਜ਼

ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਹਿੰਦੀ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੋਸਟਰ ਰਿਲੀਜ਼
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 11, 2026 at 4:40 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਫਰੀਦਕੋਟ: ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੰਬਈ ਮਹਾਂਨਗਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਤੱਕ ਅਪਣੀ ਕਲਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਜ਼ੂਦ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮੰਨਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਤੌਰ ਸਟੈਂਡ-ਅਪ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਅਤੇ ਹੋਸਟ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਹਿਚਾਣ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲੈਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮ। ਜੋ ਅਦਾਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਖਾਸੇ ਸਰਗਰਮ ਨਜ਼ਰੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਵੀਆਂ ਪੈੜਾ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸੇ ਕਵਾਇਦ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਹਿੰਦੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਦਾਦੀ ਕੀ ਸ਼ਾਦੀ', ਜੋ ਜਲਦ ਵਿਸ਼ਵ-ਭਰ ਦੇ ਸਿਨੇਮਾਂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 'ਦਾਦੀ ਕੀ ਸ਼ਾਦੀ' ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅੱਜ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੋਸਟਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਥੀਏਟਰਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਮਿਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਨੋਰੰਜਨ ਫਿਲਮ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ।

ਫਿਲਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਦਾਕਾਰ

ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਨੀਤੂ ਕਪੂਰ, ਰਿਧੀਮਾ ਕਪੂਰ ਸਾਹਨੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਦੀਆ ਖਤੀਬ ਹਨ। ਇਹ ਬੀਇੰਗਯੂ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਆਰਟੇਕ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। 'ਆਰਟੇਕ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਬੈਨਰ ਅਤੇ ਬੀਂਗ ਸਟੂਡਿਓਜ਼ ਦੀ ਇਨ ਹਾਊਸ ਅਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਹੈ। ਉਕਤ ਫ਼ਿਲਮ ਜਿਸ ਦਾ ਲੇਖਣ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਆਰ ਮੋਹਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ 'ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਕ੍ਰਾਂਚੀ' ਅਤੇ 'ਖਿਲਾੜੀ 786' ਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਅਤੇ ਮਲਟੀ-ਸਟਾਰਰ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਮੰਨੋਰੰਜਕ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ

ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ 'ਕਿਸ ਕਿਸ ਕੋ ਪਿਆਰ ਕਰੂ 2' ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਜੋ ਅਪਣੀ ਉਕਤ ਫ਼ਿਲਮ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚਲੇ ਲੀਡਿੰਗ ਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫ਼ੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿੰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਦਿੱਗਜ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੀਤੂ ਕਪੂਰ ਨਾਲ ਸਕ੍ਰੀਨ ਸੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹਿੱਸਿਆ ਵਿਚ ਫਿਲਮਾਂਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਕਤ ਫ਼ਿਲਮ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਅਦਾਕਾਰ ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਵੀ ਖਾਸ ਆਕਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਜਿੰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੰਨੋਰੰਜਕ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਫ਼ਿਲਮ 'ਦਾਦੀ ਕੀ ਸ਼ਾਦੀ' ਜੁੜੇ ਅਹਿਮ ਪੱਖ, ਕਪੂਰ ਖਾਨਦਾਨ

8 ਮਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ, ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਪੂਰ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਵੁਸਤਾ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਹੋਣਹਾਰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਰੀਦਿਮਾ ਕਪੂਰ ਸਾਹਨੀ ਵੀ ਅਪਣੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਿਨੇਮਾ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਜੋ ਅਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸਵ: ਰਿਸ਼ੀ ਕਪੂਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਪਣੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਸੁਫਨਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਬੀਰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦਾਦੀ ਕੀ ਸ਼ਾਦੀ ਪੋਸਟਰ

ਪੋਸਟਰ ਇੱਕ ਚਮਕਦਾਰ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੈਟਿੰਗ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਰੇ ਭਰੇ ਪਿਛੋਕੜ ਇੱਕ ਹਲਕਾ ਮੂਡ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਸ਼ਨ ਦੇ ਥੀਮ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੀਤੂ ਕਪੂਰ ਨੂੰ ਫਰੇਮ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਸ਼ ਅਤੇ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਇੱਕ ਨਿੱਘੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਦੀਆ ਖਤੀਬ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਊਰਜਾ ਜੋੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਲੇਖ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਫਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ।

ਪੋਸਟਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਿਧੀਮਾ ਕਪੂਰ ਸਾਹਨੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਇੱਕ ਫੀਚਰ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਪਹਿਲੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਪੁਰਸ਼ ਪਾਤਰ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਆਹ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਕਈ ਸਹਾਇਕ ਪਾਤਰ ਇੱਕ ਬਾਗ਼ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਲਾਬੀ ਫੁੱਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾੜ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਫਰੇਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੇਆਉਟ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਪੀੜ੍ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਇਕੱਠ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਿਉਹਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

TAGGED:

KAPIL SHARMA NEETU KAPOOR
KAPIL SHARMA MOVIE DIDI KI SHAADI
POLLYWOOD ACTOR KAPIL SHARMA
ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਾ ਪੋਸਟਰ ਰਿਲੀਜ਼
Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.