ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ 'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਮਾਲ, 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਅਜਿਹਾ ਧਮਾਕਾ
'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੰਬੇ ਰਨਟਾਈਮ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਚਰਚਾ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਲਗਭਗ 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕੀਤਾ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 26, 2026 at 10:07 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਨੇਮਾਘਰ ਵਿੱਚ 15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਅੰਤਰਾਲ? ਇਹ 'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਹਾਂਕਾਵਿ ਐਕਸ਼ਨ ਡਰਾਮਾ ਫਿਲਮ 'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹਿੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਨੇਮਾ ਚੇਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿਨੇਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਰਾਲ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ।
ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਕ ਦੁਆਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ, "ਭਾਰਤੀ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਸਿਨੇਪਲੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੰਤਰਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਰ 'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ।" ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਅੰਤਰਾਲ ਫਿਲਮ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਇਆ।
ਪੋਸਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦੌਰਾਨ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਕਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, "ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਹਾ ਜਿਸਨੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਨੇਪਲੈਕਸ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਲਈ ਇੰਟਰਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਇਹ ਪੋਸਟ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਔਨਲਾਈਨ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਮਿਸ਼ਰਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੰਬੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਮਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਾਲੀਆ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤੀ ਹਿੱਟ ਫਿਲਮਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਅੰਤਰਾਲ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਸ਼ੋਅ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ 235 ਮਿੰਟਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ 15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਅੰਤਰਾਲ ਵਿਹਾਰਕ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸਦੇ ਆਦੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ 'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਮਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। 19 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਛੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਲਮ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 575.67 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਕਮਾਈ ਲਗਭਗ 687 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫਿਲਮ ਨੇ 231.57 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਕੁੱਲ ਕਮਾਈ 919 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮਪਾਲ, ਆਰ. ਮਾਧਵਨ ਅਤੇ ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਵੀ ਹਨ। ਇਹ ਸੀਕਵਲ ਆਪਣੇ ਪੂਰਵਗਾਮੀ ਦੀ ਅਥਾਹ ਸਫਲਤਾ 'ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜੋ 2025 ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਿੰਗਲ-ਭਾਸ਼ਾਈ ਫਿਲਮ ਵਜੋਂ ਉਭਰੀ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਲੰਬੀ ਰਨਟਾਈਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ 'ਧੁਰੰਧਰ 2' ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ 'ਤੇ ਧੂਮ ਮਚਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਿਨੇਮੈਟਿਕ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
